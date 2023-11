Trotz düsterer Marko-Prognose: Verstappen holt Pole in Abu Dhabi!

Max Verstappen hat das letzte Qualifying der Formel-1-Saison 2023 gewonnen und sich unter Flutlicht auf dem Yas-Marina-Circuit die Poleposition für den Grand Prix von Abu Dhabi gesichert. Der Red-Bull-Pilot erzielte eine Bestzeit von 1:23.445 Minuten und verwies damit Charles Leclerc (Ferrari/+0,139) und Oscar Piastri (McLaren/+0,337) auf die Plätze 2 und 3.

Dabei war die Prognose für Verstappen vor Beginn des Qualifyings düster. Im Interview mit dem ORF hatte Red-Bull-Motorsportkonsulent Helmut Marko angekündigt, er rechne "realistisch gesehen" mit einem Ergebnis "zwischen Platz 5 und Platz 10". Aber er ahnte schon da: "Es gibt auch den Max-Faktor."

Nachdem Verstappen im ersten Q3-Run vorgelegt hatte, war Norris bis zur zweiten Zwischenzeit drauf und dran, dem Niederländer gefährlich werden. Wegen eines Drifts im letzten Sektor konnte er sich aber nicht verbessern. So verlor Norris noch drei Positionen an Leclerc, seinen Teamkollegen Oscar Piastri und George Russell (Mercedes).

Sechster wäre eigentlich Sergio Perez (Red Bull) geworden, dem Mexikaner wurde die letzte Zeit aber wegen Tracklimits in Kurve 1 gestrichen. So belegte er den neunten Platz, hinter Nico Hülkenberg (Haas) auf Platz 8 und vor Pierre Gasly (Alpine).

Platz 6 ging an Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Platz 7 an Fernando Alonso (Aston Martin).

Sainz, Sargeant in Q1 raus: Warum ist das historisch?

Es war in doppelter Hinsicht ein historisches Q1 in Abu Dhabi. Erstens, weil Carlos Sainz als 16. ausgeschieden ist, 0,138 Sekunden hinter Gasly. Er machte dafür Behinderungen auf der Strecke verantwortlich und funkte unter anderem: "Der Merc hat das mit Absicht gemacht!" Für den Ferrari-Piloten ist es das Ende der längsten Serie der Formel-1-Geschichte: Seit dem Grand Prix von Brasilien 2019 war er nicht mehr in Q1 ausgeschieden.

Auch bei Williams wurde Geschichte geschrieben: Albon gewann das Qualifyingduell 2023 gegen Logan Sargeant mit 22:0. Es ist das erste Mal seit 2020, dass ein Qualifyingduell zu null ausgeht. Damals unterlag Albon Verstappen bei Red Bull.

Sargeant hatte eigentlich eine persönliche Bestzeit von 1:24.532 Minuten erzielt. Die hätte zwar nicht gereicht, um Albon zu schlagen (1:24.298 Minuten); doch als 14. wäre er damit ins zweite Qualifyingsegment eingezogen. Allerdings wurden dem Amerikaner beide Q1-Runden gestrichen, jeweils wegen Tracklimits in Kurve 1.

Neben Sainz (16.) und Sargeant (20.) schieden auch Kevin Magnussen (Haas), Valtteri Bottas und Guanyu Zhou (beide Alfa Romeo) in Q1 aus. Zhou wurde ebenfalls die schnellste Zeit gestrichen, wegen Tracklimits in Kurve 16, beim Chinesen hätte das aber in der Position keinen Unterschied gemacht.

Hamilton in Q2 raus: Was war da los?

Zunächst sah es so aus, als würde es in Hülkenberg früh in diesem Qualifying erwischen. In Q1 wurde ihm eine Zeit von 1:25.054 Minuten gestrichen, in Q2 eine Zeit von 1:25.003 Minuten. Somit stand er jeweils vor dem zweiten Run gehörig unter Druck. Aber Hülkenberg hielt diesem stand und schaffte den Einzug in die Top 10 als Neunter in Q2.

Lewis Hamilton hingegen war als Elfte der Erste, der den Cut nicht schaffte. Am Ende fehlten dem Mercedes-Fahrer 0,081 Sekunden auf Piastris zehnbeste Q2-Zeit. In der Auslaufrunde funkte er an sein Team: "Mit diesem Auto stimmt etwas nicht."

Außerdem schieden in Q2 Esteban Ocon (Alpine), Lance Stroll (Aston Martin), Alexander Albon (Williams) und Daniel Ricciardo (AlphaTauri) aus.

