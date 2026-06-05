Trotz durchwachsener Ergebnisse: Cadillac lobt Hertas Formel-2-Mission

Colton Herta gilt seit Jahren als einer der heißesten amerikanischen Kandidaten für ein Formel-1-Cockpit. Umso genauer wird seine erste Saison in der Formel 2 beobachtet. Die nackten Zahlen lesen sich bislang allerdings wenig spektakulär: Nach drei Rennwochenenden liegt der US-Amerikaner mit lediglich 16 Punkten auf Rang zwölf der Gesamtwertung.

Für viele Beobachter wirft das zwangsläufig Fragen auf. Schließlich gilt Herta als langfristiger Wunschkandidat des neuen Cadillac-Formel-1-Teams, das 2026 in die Königsklasse eingestiegen ist. Doch während von außen vor allem auf die Ergebnisse geschaut wird, verfolgt Cadillac intern offenbar eine ganz andere Bewertung.

Sowohl Teamchef Graeme Lowdon als auch CEO Dan Towriss betonen, dass Hertas aktueller Entwicklungsstand weitgehend den Erwartungen entspricht.

Lowdon: "Er hatte keine Illusionen"

Vor allem Lowdon widerspricht dem Eindruck, Herta würde aktuell hinter den Erwartungen zurückbleiben. Der Cadillac-Teamchef erinnert daran, dass sich der Amerikaner bewusst auf eine enorme Herausforderung eingelassen habe.

"Als Colton sich für die Formel 2 entschieden hat, hatte er keinerlei Illusionen darüber, wie schwierig das werden würde", erklärt Lowdon. "Neue Strecken, neue Reifen, ein neuer Ansatz, neue Abläufe - praktisch alles ist neu."

Gerade deshalb sei Herta nie mit der Erwartung in die Serie gegangen, die Konkurrenz sofort dominieren zu können. Stattdessen habe die Formel-2-Saison von Anfang an ein klar definiertes Ziel verfolgt: die Eingewöhnung an das europäische Nachwuchssystem und die Welt der Formel 1.

"Er ging mit einem ganz konkreten Ziel in die Formel 2: Akklimatisierung", sagt Lowdon. "Zu lernen, wie diese Reifen funktionieren, wie die Rennwochenenden ablaufen, die Strecken kennenzulernen und die verschiedenen Orte kennenzulernen."

Ergebnisse sind nicht alles

Natürlich wolle Herta um Podestplätze kämpfen, betont Lowdon. Das liege in der Natur eines Rennfahrers. Gleichzeitig dürfe man die aktuelle Situation nicht ausschließlich anhand der Resultate bewerten. "Von außen kann man sagen: Das war ein schwieriges Qualifying oder ein schwieriges Rennen", erklärt der Brite. "Aber ich betrachte das völlig anders."

Aus Sicht von Cadillac arbeitet Herta kontinuierlich die Punkte ab, die für seine langfristige Entwicklung entscheidend sind. Der Lernprozess stehe derzeit klar über kurzfristigen Ergebnissen.

"Er lernt unglaublich viel auf diesem Weg", sagt Lowdon. "Natürlich möchte er konkurrenzfähiger sein. Das liegt in der DNA eines Rennfahrers. Aber gleichzeitig werden viele Punkte auf der Wunschliste erfolgreich abgehakt."

Besonders imponiert dem Cadillac-Teamchef die Bereitschaft seines potenziellen Formel-1-Kandidaten, sich überhaupt dieser Herausforderung zu stellen. "Ich mag die Tatsache, dass er diese Herausforderung angenommen hat. Genau das würde ein echter Rennfahrer tun. Deshalb ziehe ich den Hut vor ihm."

Wie Cadillac Fahrer wirklich bewertet

Interessant ist dabei auch, nach welchen Kriterien Cadillac seine Nachwuchsfahrer überhaupt beurteilt. Lowdon macht deutlich, dass Formel-1-Teams deutlich tiefer blicken als auf reine Ergebnislisten.

Als Beispiel nennt er Test- und Trainingsfahrten sowie Simulatorarbeit. Dort gehe es vor allem darum, wie präzise ein Fahrer die Aufgaben umsetzt, die ihm die Ingenieure vorgeben. "Wir bewerten vor allem, was ein Fahrer tun soll und was er tatsächlich gemacht hat", erklärt Lowdon.

Gerade in der Formel 1 sei das entscheidend, weil die Arbeitsweise extrem strukturiert und ingenieurgetrieben sei. Besonders bei Freien Trainings seien saubere Abläufe wichtiger als einzelne Rundenzeiten. Die Teams hätten nur sehr wenig Zeit, neue Komponenten oder Fahrzeugabstimmungen zu analysieren.

Deshalb sei es enorm wertvoll, wenn Fahrer exakt die Programme absolvieren, die ihnen vorgegeben werden. "Das ist im Moment viel wichtiger als die Position auf irgendeiner Zeitenliste", betont Lowdon.

Herta bleibt sein größter Kritiker

Dass Herta selbst mit seinen bisherigen Leistungen komplett zufrieden wäre, glaubt allerdings niemand innerhalb des Cadillac-Projekts. Lowdon beschreibt den Amerikaner vielmehr als typischen Spitzenfahrer.

"Gute Fahrer sind immer unglaublich selbstkritisch", sagt er. Die besten Rennfahrer der Welt würden sich selbst oft deutlich härter beurteilen als jeder Beobachter von außen. Nach Einschätzung des Cadillac-Teamchefs wolle Herta ständig besser werden und noch mehr Leistung für sein Team liefern.

Genau diese Haltung sei jedoch Teil eines gesunden Entwicklungsprozesses. "Wie alle wirklich guten Fahrer wird er immer mehr wollen", erklärt Lowdon. "Er wird immer versuchen, besser zu liefern."

Monaco als nächste Bewährungsprobe

Auch Dan Towriss sieht bislang keinen Anlass zur Sorge. Der CEO erinnert daran, dass die aktuellen Höhen und Tiefen von Anfang an einkalkuliert gewesen seien. "Wir haben erwartet, dass es Auf und Abs geben würde", so Towriss. Ein wesentlicher Bestandteil des Formel-2-Programms sei schließlich das Erlernen neuer Strecken und der Umgang mit den für Herta ungewohnten Pirelli-Reifen.

Gerade Letzteres gilt als Schlüsselfaktor. Der Amerikaner verbrachte seine gesamte bisherige Karriere auf anderen Reifenfabrikaten und muss nun lernen, wie er die empfindlichen Formel-2-Pneus optimal auf eine einzelne schnelle Runde vorbereitet.

Hinzu kommt die Streckenkenntnis. Viele der europäischen Kurse fährt Herta erstmals überhaupt. Monaco stellt dabei die wohl größte Herausforderung dar. "Das wird sein erstes Rennen in Monaco", betont Towriss. "Es wird interessant zu sehen sein, wie schnell er die Strecke lernt."

Trotz der bislang überschaubaren Punkteausbeute fällt das Zwischenfazit bei Cadillac deshalb eindeutig aus. "Ich liebe die Fortschritte, die er macht", sagt Towriss. "Alles läuft nach Plan und entwickelt sich genau so, wie wir es erwartet haben."