Trotz Hamilton-Weggang von Mercedes: Norris bereut neuen McLaren-Deal nicht

Formel-1-Pilot Lando Norris bereut es nicht, einen neuen McLaren-Vertrag unterschrieben zu haben, kurz bevor Lewis Hamiltons Wechsel zu Ferrari verkündet wurde und damit klar wurde, dass es für 2025 ein freies Cockpit bei Mercedes gibt.

Norris' Vertragsverlängerung mit McLaren wurde bei der Bekanntgabe am 26. Januar als "mehrjährig" bezeichnet. Sie setzt auf seinem bestehenden Vertrag auf, der bis Ende 2025 gelaufen wäre. Die Bekanntgabe des Sensationswechsel von Hamilton zu Ferrari wurde nur sechs Tage später, am 1. Februar, getätigt.

Laut Informationen von Motorsport.com hat Norris seinen neuen Vertrag aber schon lange vor der öffentlichen Bekanntgabe unterschrieben, sodass das Timing in Relation zu Ferraris Hamliton-Bekanntgabe nicht so eng war wie es den Anschein hatte.

Demnach wussten Norris und McLaren-Teamkollege Oscar Piastri schon etwas länger, dass sich zwischen Hamilton und Ferrari etwas anbahnt. Norris lässt durchblicken, dass McLarens positiver Turnaround in der Saison 2023, der Bau des neuen Windkanals und die Verpflichtungen von David Sanchez (von Ferrari) und Rob Marshall (von Red Bull) ihn überzeugt haben, zu bleiben.

"Ich bin sehr glücklich", sagt Norris am Rande der Formel-1-Wintertestfahrten 2024 in Bahrain. "Ich hätte noch warten können, ich hatte die Wahl. Ich wusste, dass sich mir möglicherweise [andere] Gelegenheiten bieten würden. Ich wusste, welche Möglichkeiten ich zu diesem Zeitpunkt hatte. Ich bereue nichts."

"Ich habe Vertrauen in mein Team und in das, was wir bisher erreicht haben und was wir in Zukunft erreichen können. Ich bin sehr zufrieden damit, wo ich stehe. Natürlich könnte ich noch glücklicher sein, wenn wir mehr von den Zielen erreichen würden, die wir alle anstreben. Der springende Punkt aber ist: Ich genieße meine Zeit mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite", so der McLaren-Pilot.

"Ich will es einfach genießen, wo ich bin. Ich finde, das ist ein wichtiger Teil des Vorhabens, sich gemeinsam als Team zu verbessern. Alle hier [bei McLaren] sind in der Lage, das Topteam der Formel 1 zu werden. Deshalb bin ich sehr glücklich", versichert Norris.

