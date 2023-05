Trotz Honda-Werkspartnerschaft: Aston Martin bleibt Aston Martin

Nach dem Einstieg von Honda wird Aston Martin 2026 de facto ein Werksteam in der Formel 1, doch die Japaner werden nicht nur keinen Einfluss auf die Fahrerpaarung haben, sondern auch den Namen des britischen Teams nicht ändern.

"Wir werden ein vollwertiges Honda-Werksteam sein, aber wir werden den Namen Aston Martin tragen, auch über 2026 hinaus", bestätigt Aston-Martin-CEO Martin Whitmarsh. "Das steht fest. Wir werden also Aston Martin bleiben. Und das ist auch unsere Absicht."

Zuvor war Honda als Motorenlieferant bei Red Bull und AlphaTauri, respektive Toro Rosso involviert, nachdem die Zusammenarbeit mit McLaren von 2015 bis 2017 nicht den gewünschten Erfolg brachte. Whitmarsh hat schon zuvor bei McLaren als Teamchef fungiert und zuvor auch mit Honda zusammengearbeitet, weshalb er genau weiß, worauf es bei einer Partnerschaft ankommt.

Aston Martin: Wird starke Synergien mit Honda geben

"Meine erste Zusammenarbeit mit Honda war 1989, also vor ziemlich langer Zeit", sagt er. "Ironischerweise war ich auch vor zehn Jahren daran beteiligt, sie zur Rückkehr in den Sport zu ermutigen, aber ich war nicht mehr hier [bei McLaren], als sie kamen."

"Honda sind Rennfahrer, es war eine außerordentlich unkomplizierte Diskussion. Die Diskussion hat vor nicht allzu langer Zeit begonnen. Und wir teilten unsere Ambitionen mit, was wir in diesem Sport tun wollten. Ich glaube, wir haben schnell festgestellt, dass es eine gemeinsame Leidenschaft für den Sieg gibt und dass die Synergien sehr, sehr stark sind."

"Es war also ein ziemlich direkter Ansatz. Wir wollen gewinnen, Honda will gewinnen. Und ich denke, wir können beide die Stärken erkennen, die die beiden Partner in diese Partnerschaft einbringen", ist sich Whitmarsh sicher.

Whitmarsh: So muss man mit Honda umgehen

Als der Brite genauer gefragt wird, was genau er aus seinen früheren Erfahrungen mit Honda mitnehmen konnte, sagt er: "Was die Lektionen angeht, die ich gelernt habe, so hatte ich das große Glück, dass ich, als ich in der Formel 1 anfing, zufällig vier Jahre lang mit Honda zusammenarbeitete, und das waren einige ziemlich unglaubliche Jahre."

"Natürlich war ich nur ein Zuschauer, als ich vor zehn oder neun Jahren sah, wie Honda zurückkam. Aber ich denke, dass man eine respektvolle Partnerschaft haben muss. Ich denke, man muss einander zuhören und dafür sorgen, dass man das richtige Gleichgewicht findet. Wenn man ein Chassis und eine PU entwickelt, gibt es unweigerlich verschiedene Kompromisse."

"Ich bin zuversichtlich, dass wir als Team - wir sind ein neues und wachsendes Team mit großen Ambitionen, das hoffentlich schon zu Beginn dieser Partnerschaft zuhören wird. Nach dem, was ich gesehen habe - ich habe Sakura natürlich im Vorfeld dieser Ankündigung besucht -, bin ich sehr zuversichtlich, dass Honda über unglaubliche Einrichtungen, große Leidenschaft und großartige Ingenieure verfügt. Sie haben eine Menge Fortschritte gemacht."

Whitmarsh: Honda und Aramco werden sich großartig ergänzen

Ein Faktor für die Rückkehr Hondas ist zweifelsohne das Bestreben der Formel 1, 2026 mit kohlenstoffneutralen Kraftstoffen zu fahren und die Rennserie 2030 komplett CO2-neutral zu gestalten. Keine leichte Umstellung also für die Formel-1-Teams, insbesondere im Powerunit-Bereich.

Whitmarsh bestätigt: "Ich denke, der andere wichtige Punkt ist, dass bei einigen dieser Befragungen von nachhaltigen Kraftstoffen die Rede war. Das ist eine neue Ära für die Formel 1. Und es ist eine große und wahrscheinlich unausgesprochene technische Herausforderung, die im Moment stattfindet."

"Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir eine großartige Powerunit haben werden, und wir werden unsererseits versuchen, eine gewisse Bescheidenheit zu bewahren, auf unsere Partner zu hören und sicherzustellen, dass wir gemeinsam die richtigen Entscheidungen treffen", so der Aston-Martin-CEO.

Mit Bildmaterial von Aston Martin Racing.