Trotz Hype um Miami und Las Vegas: Austin will Strategie nicht ändern

Der Hype um die neuesten Formel-1-Rennen in den USA in Miami und Las Vegas mag das mittlerweile langlebigste Rennen des Landes in den Schatten gestellt haben, doch der Grand Prix der USA in Austin wird seine Strategie nicht ändern.

Im vergangenen Jahr wurde der schillernde Grand Prix von Miami neben dem Circuit of the Americas in Austin in den Kalender aufgenommen und profitierte von der gestiegenen globalen Attraktivität des Sports im Zuge des Netflix-Booms.

In dieser Saison will Las Vegas mit einem extravaganten Event rund um den legendären Strip, das von der Formel 1 selbst beworben wird, noch einen draufsetzen.

Bobby Epstein, Streckenchef des Circuit of the Americas, räumt zwar ein, dass der Hype um Miami und Las Vegas für das traditionsreichste Rennen der USA "frustrierend" sein könne, sagt aber auch, dass die Veranstaltung ihren Ruf als "Volksrennen" behalten werde.

"Ich glaube nicht, dass wir irgendetwas anders machen, denn das Schöne ist, dass die anderen Events, als sie hinzukamen, alle versucht haben, ihre eigene Identität zu schaffen, die einzigartig ist", antwortet Epstein auf die Frage, ob sich seine Veranstaltung von Miami und Las Vegas abheben müsse.

Austin als "Volksrennen"

"Wir müssen unser Rezept nicht ändern, es funktioniert. Eines der Dinge, die wir festgestellt haben, ist, dass die Leute uns definiert haben, nicht wir uns selbst."

"Die Fans haben sich das Rennen angesehen und gesagt, dass es in vielerlei Hinsicht ein Volksrennen ist. Wir haben diesen Namen oft gehört. Es ist schön, das zu sehen, und wir werden versuchen, dem gerecht zu werden", sagt er.

"Das haben wir letztes Jahr gesehen, als so viele Zuschauer kamen", sagt er. "Es war eine Kombination aus zusätzlicher Aufmerksamkeit in den USA durch das Rennen in Miami, durch Netflix und durch das, was wir in der Vergangenheit getan haben."

"Ich denke daher, dass die anderen Rennen als eine Art Werbung funktionieren und unsere Arbeit sehr gut ergänzen können. Es ist großartig, das Rennen in Miami im Mai zu sehen, weil es uns erlaubt, die Aufmerksamkeit der US-Zuschauer zu bekommen."

Austin: Konzerte haben Mehrwert geschaffen

Austin ist stolz darauf, familienfreundliche Unterhaltung zu bieten, und hat bereits mit einem neuen Ansatz für Aufsehen gesorgt, indem man die Action auf der Rennstrecke mit Konzerten abseits der Strecke kombinierte.

Im Jahr 2016 war Taylor Swift zu Gast an der Strecke, und in diesem Jahr stehen Queen und The Killers auf dem Programm der Veranstaltung im Oktober. Anfangs wurde diese Strategie von traditionellen Rennfans kritisiert, doch inzwischen ist sie zum Vorbild für andere Rennen geworden, da Liberty Media die Veranstalter dazu gedrängt hat, mehr Unterhaltung für ein breiteres Publikum anzubieten.

"Als wir anfingen, Musik einzubauen, gab es viel Lärm, weil die Puristen sagten: 'Was macht ihr da, ihr ruiniert den Sport', aber in Wirklichkeit haben wir nur einen Mehrwert für die Kunden geschaffen", so Epstein.

"Ich denke, im Nachhinein werden die Leute sagen, dass wir wirklich im besten Interesse der Fans und der Familien handeln, die zu dieser Veranstaltung kommen wollen, und dass wir versuchen, sie für ein breiteres Publikum attraktiv zu machen."

Wird bald die Marke von 500.000 Zuschauern geknackt?

Die Strecke hat bereits den Wunsch geäußert, der erste Formel-1-Grand-Prix zu werden, der die Marke von 500.000 Zuschauern an einem Rennwochenende durchbricht, und Epstein ist zuversichtlich, dass der Austragungsort im nächsten Jahr die Kapazität dafür haben wird.

Aufgrund des unterhaltungsorientierten Ansatzes des USGP ist er zuversichtlich, dass die Dominanz von Red Bull und die stagnierenden TV-Einschaltquoten das Wachstum seiner Veranstaltung nicht unbedingt aufhalten werden.

"Wir stellen fest, dass die Leute aus verschiedenen Gründen zu den Formel-1-Rennen kommen."

Um diese Zahl zu erreichen, die den letztjährigen Rekord von 440.000 Besuchern übertrifft, hat der Circuit of the Americas in den vergangenen Jahren damit begonnen, Tickets über eine Vielzahl von Plattformen zu verkaufen, einschließlich des Einzelhändlers Costco, der Drei-Tages-Tickets ab 350 Dollar verkauft.

Diskussion um teure Tickets nervt Epstein

Epstein räumt ein, dass der Lärm um Miami und Las Vegas und die Medienberichterstattung über die teuren Tickets und die millionenschweren VIP-Pakete in Las Vegas es "schwierig gemacht haben, unsere Botschaft zu verbreiten".

"Die Medien haben so viel über die teuren Tickets, die unglaublichen Preise und die 10.000-Dollar-Tickets oder die Millionen-Dollar-Pakete in Las Vegas berichtet", so Epstein weiter. "Wir wollen unsere Botschaft verbreiten, dass ein Ticket für den Grand Prix der USA am COTA seinen Wert hat, dass nicht alles ein 10.000-Dollar-Ticket ist. Und es war schwierig, unsere Botschaft zu vermitteln."

"Die Tatsache, dass es bei Costco angeboten wird, ist ein echter Vorteil für uns, und wir haben auf diese Weise Tausende von Tickets verkauft", sagt er. "Wir versuchen auf jede erdenkliche Weise, den Kunden klar zu machen, dass ein Ticket für den Großen Preis der USA erschwinglich und wertvoll ist."

"Es ist frustrierend. Ich habe mir diese Woche einen Podcast angehört, in dem nur von Miami und Vegas als US-Rennen die Rede war. Und ich denke, wenn man sich nicht in Szene setzt, wird man manchmal nicht wahrgenommen", meint er weiter.

"Aber wir haben eine ziemlich treue Fangemeinde und ich denke, wir müssen einfach geduldig sein. Wir geraten nicht in Panik, wenn etwas Neues kommt. Letzten Endes sind es die Fans, die sprechen. Wir sind jetzt im elften Jahr und die Leute kommen wieder und wir haben jedes Jahr mehr Zuschauer. Das spricht wirklich für ein Stück Tradition."

"Und wenn man eines nicht kaufen kann, dann ist es Tradition."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.