Trotz McLaren-Bestzeit: Ferrari für Timo Glock "klar Favorit"

Für Sky-Experte Timo Glock bleibt zwar "Ferrari klar Favorit" auf die Poleposition. Aber im dritten Freien Training zum Grand Prix von Mexiko hat McLaren letztendlich dominiert und sich mit 0,340 Sekunden Vorsprung auf den Rest der Welt die Plätze 1 und 2 gesichert.

Bevor es in der letzten Viertelstunde in die am Samstagmorgen üblichen Qualifyingsimulationen ging, zeigte sich McLaren-CEO Zak Brown am Sky-Mikrofon noch skeptisch: "Die Ferraris sind sehr schnell. Ich wäre überrascht, wenn sie nicht in der ersten Startreihe landen." Doch kurz darauf übernahmen Oscar Piastri und Lando Norris das Kommando und fuhren an die Spitze, mit Bestzeiten von 1:16.492 beziehungsweise 1:16.551 Minuten.

Zeiten, gegen die die Ferrari-Fahrer nicht ankamen. Carlos Sainz fehlten 0,340 Sekunden, was ihm Platz 3 einbrachte. Charles Leclerc musste seine schnelle Runde abbrechen und wurde daher mit 0,740 Sekunden Rückstand Siebter. Trotzdem zählen die beiden weiterhin zum engsten Favoritenkreis.

Max Verstappen (Red Bull/+0,511) wurde Vierter, übrigens mit einer neuen Powerunit. Nach den Motorproblemen am Freitag (Leck im Bereich des Lufteinlasses) schafften es die Mechaniker nicht, den Antrieb für den Rest des Wochenendes vor Ort zu reparieren. Also wurde eine neue Powerunit aus dem Pool eingebaut.

Strafe gibt's dafür keine, aber in Sachen Balance war Verstappen ganz und gar nicht zufrieden: "Hinten kein Grip, besonders bei langsamen Geschwindigkeiten", funkte er zu Beginn der Session, und kurz vor Schluss nochmal: "Das klappt verdammt nochmal nicht. Ich habe keinen Grip, weder vorn noch hinten."

Laut Glock durchaus beunruhigend: "Definitiv kein gutes Zeichen für Verstappen und Red Bull, dass man mit den Bedingungen hier Probleme hat. Das Heck ist nervös, er hat keine Traktion. Die Stabilität ist nicht da, und deswegen verliert er Zeit. Bei Verstappen geht nur eine Runde, dann ist der Hinterreifen durch, was die Temperatur angeht."

Lewis Hamilton (Mercedes) wurde Fünfter, mit einer "guten Runde", wie er selbst feststellte. Trotzdem fehlten 0,568 Sekunden auf Piastri. "Die sind verdammt schnell", sagte der siebenmalige Weltmeister über die starke McLaren-Form.

Bei Teamkollege George Russell (8./+0,849) war einmal der Rückspiegel locker. Möglicherweise eine Folge des Chassiswechsels nach dem Unfall am Freitag. Die Russell-Mechaniker legten über Nacht eine Extraschicht ein und verstießen dabei gegen die FIA-Sperrstunde. Allerdings erst zum zweiten Mal in dieser Saison und damit ohne Strafe.

Timo Glocks Fazit: "Ich würde weiterhin sagen, Ferrari ist klar Favorit. Verstappen sieht momentan in keiner guten Rolle aus. Ich glaube, die beiden Ferrari und die beiden McLaren werden heute Abend vor Verstappen sein."

Nach den dritten Plätzen am Freitag erneut stark: Yuki Tsunoda (Racing Bulls), der im dritten Freien Training Siebter wurde, Kevin Magnussen (Haas) auf P9 und Liam Lawson (Racing Bulls) auf P10. Nico Hülkenberg (Haas) musste mit P16 vorliebnehmen. Er jammerte: "Die Bremsen fühlen sich nicht gut an (...), vor allem von Turn 1 bis 4."

Lokalmatador Sergio Perez, der schon am Freitag nicht ganz zufrieden mit seinem Red Bull war, verlor im Abschlusstraining 1,295 Sekunden auf die Spitze und kam auf Platz 14. Ganz hinten landeten indes die beiden Alpine-Piloten und Guanyu Zhou (Sauber), mit knapp zwei Sekunden Rückstand auf den Positionen 18 bis 20.

Wo kann man den Grand Prix von Mexiko live sehen?

Unabhängig von den Live-Übertragungen im TV gibt's auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de eine Live-Zusammenfassung des Geschehens in Mexiko. Kevin Scheuren und Christian Nimmervoll präsentieren um 3:30 Uhr die F1-Show mit der Analyse des Qualifyings und den wichtigsten News und Infos aus dem Paddock, recherchiert mit Support des sechsköpfigen Motorsport-Network-Teams im Autodromo Hermanos Rodriguez.

Achtung: In der Nacht von Samstag auf Sonntag endet die Sommerzeit, und die Uhren werden um eine Stunde auf die Normalzeit MEZ zurückgestellt. Das bedeutet für hartgesottene Formel-1-Fans, die live bei der F1-Show dabei sein wollen, dass der Stream nach neuer Zeit (Winterzeit) bereits um 3:30 Uhr beginnt, also 4:30 Stunden nach planmäßigem Ende des Qualifyings.

In Deutschland werden Qualifying und Rennen in Mexiko nicht im Free-TV übertragen. Lediglich Pay-TV-Dienste wie Sky (alle Sessions) und RTL+ (nur Qualifying) zeigen die Formel 1 an diesem Wochenende live. Das Qualifying beginnt am Samstag um 23:00 Uhr MESZ, das Rennen startet am Sonntag um 21:00 Uhr MEZ. (Hier geht's zur kompletten TV-Übersicht für Mexiko!)