Trotz MoneyGram-Millionen: Haas will Geschäftsmodell nicht ändern

Trotz des Titelsponsordeals mit dem Finanzdienstleister MoneyGram sagt Haas-Teamchef Günther Steiner, dass es keine Pläne für Haas gibt, das Geschäftsmodell seines Formel-1-Teams zu ändern, obwohl das amerikanische Team nun die Budgetobergrenze erreichen wird.

Haas gab im Oktober bekannt, dass das internationale Zahlungsunternehmen MoneyGram als neuer Titelsponsor einsteigt, was einem der kleinsten Teams in der Formel 1 einen großen finanziellen Schub gibt. 'Racingnews 365' geht dabei von 20 Millionen Dollar pro Jahr aus, wobei der Vertrag für drei Saisons unterzeichnet wurde.

Teamchef Steiner bestätigte zum Zeitpunkt der Ankündigung, dass die Finanzspritze es dem Team ermöglichen würde, die Budgetobergrenze zu erreichen, wodurch man mit den anderen Teams auf gleicher Augenhöhe wäre. Wenn man alle Zuschüsse für die Inflation, Sprintrennen und den Rennkalender von 23 Rennen hinzuzieht, wird der Kostendeckel 2023 153,8 Millionen Dollar betragen.

Steiner: "Investieren alles, was wir haben"

Haas will jedoch nicht vom Teammodell abrücken, mit dem man seit seinem Einstieg in die Formel 1 im Jahr 2016 arbeitet. Man unterhält enge technische Beziehungen zu Ferrari und Dallara und maximiert damit den zulässigen Technologietransfer als Kundenteam. Weil man viele Teile extern einkauft, benötigt man auf der anderen Seite auch viel weniger Mitarbeiter.

Haas wird sein neues Auto für 2023, den VF-23, im Laufe des Tages anhand von digitalen Renderings enthüllen, während Steiner am Ende der letzten Saison klarmachte, dass der Fokus auf der Entwicklung des Autos liegen müsse, ohne den Gesamtansatz des Teams zu ändern.

"Wir wollen das Geld in das Auto investieren", sagt Steiner. "Im Moment investieren wir alles, was wir haben, in das Auto. Es gibt nichts, was man im Moment außerhalb machen möchte. Das System, das wir haben, wollen wir nur stabilisieren und sicherstellen, dass wir alles nutzen, um das Auto schnell zu machen, nichts anderes."

Steiner: Wollen nicht stolpern

"Wir konzentrieren uns nicht auf andere Dinge, [sagen] 'oh, wir wollen das selbst machen' - nein. Wir stabilisieren uns, wie wir es jetzt machen, und wenn wir dann etwas ändern wollen, dann ändern wir es später, denn wenn man versucht, zu viel zu tun, stolpert man."

"Im Moment halten wir an dem Modell fest und holen das Beste daraus heraus", betont er. "Wenn wir im Rahmen des Budgetrahmens Einsparungen oder bessere Investitionen finden können, indem wir Teile selbst machen, dann machen wir das nachträglich. Aber nicht sofort."

Die Ankunft von MoneyGram bietet Haas mehr Stabilität nach einer turbulenten Zeit, in der das Unternehmen in den vergangenen vier Jahren zwei kurzlebige Partnerschaften eingegangen ist.

Steiner betont: Haas finanziell "nie in einer schlechten Position"

Der Vertrag mit Rich Energy hielt nicht die ganze Saison 2019, während die Partnerschaft mit Uralkali nach nur einem Jahr im Zuge des russischen Einmarsches in der Ukraine im vergangenen Februar beendet wurde. Auf die Frage, ob die Ankunft von MoneyGram Haas in seine bisher beste Position bringen würde, antwortet Steiner: "Ich würde sagen, wir waren nie in einer schlechten Position."

"2020 war wegen der Pandemie, die damals ausbrach, keine einfache Situation. Aber ja, ich denke, dass wir damit jetzt in einer sehr soliden Position sind. Die beste oder nicht? Ich denke, am Anfang waren wir mit allem sehr solide."

"Als wir 2016 in den Sport kamen, gab es noch keine Budgetobergrenze, sodass man viel schlechter dastand als die anderen Teams, selbst wenn man sich in einer guten finanziellen Situation befand. Aber jetzt sind wir auch im Vergleich zu den anderen finanziell sehr wettbewerbsfähig - vielleicht nicht konkurrenzfähig, aber wir sind gleichwertig."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.