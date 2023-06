Trotz Nahaufnahme des Unterbodens: Aston will Red Bull nicht kopieren

Aston Martin ist der Meinung, dass es ein Fehler wäre, sich von den jüngsten Fotos des Formel-1-Unterbodens von Red Bull beeindrucken zu lassen, da man lieber seine eigenen Ideen verfolgen möchte.

Die Konkurrenten von Red Bull waren am Wochenende des Großen Preises von Monaco hocherfreut, als nach dem Unfall von Sergio Perez im Qualifying Bilder des Red Bull-Unterbodens auftauchten. Einige Teams haben das Red Bull-Design genau analysiert, um besser zu verstehen, warum der RB19 ein so dominantes Auto ist.

Doch während einige versucht sein könnten, Elemente des Red-Bull-Unterbodens zu kopieren, um mehr Geschwindigkeit zu erreichen, ist Aston Martin skeptisch, was die möglichen Vorteile eines solchen Vorgehens angeht.

Fallows: Wollen zuerst unser eigenes Konzept optimieren

Technikdirektor Dan Fallows ist sogar der Meinung, dass dieser Bereich eine so sorgfältige Optimierung erfordert, dass kleine Detailänderungen nicht für jedes Auto geeignet sind - deshalb hält er es für entscheidend, dass Aston Martin sein eigenes Ding macht.

"Wir haben unsere eigenen Philosophien und unsere eigene Herangehensweise an die Dinge", erklärt er. "Und es gibt wirklich eine Menge Optimierungen bei Dingen wie dem Unterboden. Der Grund, warum man die Details auf der Oberfläche sieht, ist, dass wir sehr viel Zeit darauf verwenden, diese Oberflächen zu optimieren. Deshalb ist es für uns wichtig, dass wir unseren Entwicklungsweg fortsetzen."

"Wir sind der Meinung, dass dies ein reichhaltiger Entwicklungspfad ist. Wir haben [in Kanada] ein weiteres Update dazu gesehen, also ist es für uns wichtig, dass wir das in Zukunft nutzen", so Fallows.

Fallows über das Aston-Martin-Updateprogramm

Auch wenn die Red-Bull-Unterbodenbilder bei Aston Martin keine konkreten Designänderungen nach sich ziehen, meint Fallows jedoch, dass der Anblick der Fotos dennoch einen gewissen Wert habe. Auf die Frage, ob es irgendwelche Überraschungen gegeben habe, sagt er: "Keine Überraschungen, aber ich denke, es ist immer interessant zu sehen, was andere Leute gemacht haben."

Aston Martin hat beim Großen Preis von Kanada im Rahmen eines ziemlich umfangreichen Upgrade-Pakets Änderungen an seinem Unterboden vorgenommen. Aber Fallows sagt, dass die Änderungen in Montreal zwar ganz anders aussahen, das Team aber schon früher in diesem Jahr andere, ebenso große Schritte gemacht habe, die nicht so offensichtlich waren.

"Physisch gesehen ist es ein sehr großes Update", sagt er. "Aber in Wahrheit gibt es Dinge, die wir bis jetzt am Auto gemacht haben, die auch ziemlich bedeutend sind. Wir versuchen, das Auto konsequent weiterzuentwickeln, anstatt ein paar Rennen zu warten und dann ein großes Update zu machen. Optisch ist es zwar der größte Unterschied, aber nicht unbedingt der größte in Bezug auf die Leistung. Obwohl es hoffentlich ein Schritt sein wird."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.