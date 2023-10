Trotz neuer Philosophie für 2024: Mercedes will W14 weiterentwickeln

Mercedes wird die Philosophie seines Formel-1-Autos für die Saison 2024 grundlegend ändern, um Red Bull in der Hackordnung einzuholen. Obwohl das neue Auto eine völlig neue Charakteristik bekommen wird, arbeitet das Team weiter am W14 für die Saison 2023, obwohl Red Bull an der Spitze schon weit enteilt ist. So sollen weitere Erkenntnisse gewonnen werden, die eines Tages nützlich sein könnten.

Der Rennstall um Toto Wolff hat seit dem Monaco-Rennen hart am W14 gearbeitet, doch an die Pace der roten Bullen kamen die Deutschen nicht heran. So kämpfen Lewis Hamilton und George Russell mit stumpfen Waffen gegen Max Verstappen und Sergio Perez, doch für die Saison 2024 hat sich Mercedes wieder den Titelkampf zum Ziel gesetzt. Dafür soll das neue Auto mit einem radikalen Schnitt komplett neu entwickelt werden.

Nur wenige Ideen des W14 werden wahrscheinlich ihren Weg in das neue Konzept finden, aber Mercedes will weiterhin Ressourcen in das aktuelle Auto stecken, um es zu verbessern. Diese Verbesserungen könnten sich positiv auf die Entwicklung des neuen Autos auswirken. Für den Grand Prix der USA hat Wolff bereits weitere Upgrades am aktuellen Auto angekündigt.

Auch wenn die entwickelten Teile 2024 vielleicht nicht mehr zum Einsatz kommen, ist das Know-how der Schlüssel zum Erfolg. Sollte es Mercedes gelingen, den W14 zu verbessern, wäre damit auch ein Erkenntnisgewinn in Sachen Performance verbunden. Das könnte helfen, beim Design des neuen Autos die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das erklärt Rosie Wait im neuesten YouTube-Video des Teams.

Die Idee: Die neuen Teile sollen nicht nur das aktuelle Auto verbessern, sondern auch die Entwicklungsrichtung des neuen Autos beeinflussen. "Die Erkenntnisse aus den Tests mit diesen Teilen werden direkt in die Entwicklung des W15 einfließen", sagt Wait. "Wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir mit Ferrari um den zweiten Platz in der Weltmeisterschaft kämpfen. Das ist sehr wichtig für uns. Wir haben weitere Upgrades bereit und werden sie auch weiterhin ins Auto bringen."

Der Grand Prix von Japan war für Mercedes wichtig, wie Andrew Shovlin, der Einsatzleiter des Mercedes-Teams an der Rennstrecke, erklärte. Der Rennstall sammelte das Feedback der Fahrer, um die Entwicklungsrichtung für das Auto für 2024 einschlagen zu können. "Wir verlassen uns sicher nicht auf ein Konzept, das wir bereits verfolgt haben", sagt er. "Wir sind da sehr offen. Wir sind ein hart arbeitendes Team, das versucht, zurück an die Spitze zu kommen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.