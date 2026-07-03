Trotz P3 im Sprint-Quali: Verstappen bleibt skeptisch

Max Verstappen startet beim Sprint zum Großen Preis von Großbritannien von Position drei. Dennoch hält sich der Enthusiasmus des viermaligen Weltmeisters nach dem Qualifying für den Sprint in Grenzen. Schließlich lagen zwischen dem Red-Bull-Fahrer und dem von der Poleposition startenden Lewis Hamilton mehr als drei Zehntelsekunden.

"Das hätte auch P6 oder P7 werden können", erklärt Verstappen. Teamkollege Isack Hadjar startet beim Sprint von Position acht. "Aber wir standen da am Ende auf der guten Seite. Wir sind etwas näher dran, aber noch nicht da, wo wir sein wollen. Das liegt ein wenig am Verhalten in den Kurven, aber da geht es auch um das Deployment und all solche Dinge."

Für das Wochenende in Silverstone hat die FIA im Vorfeld ein kleineres Limit für das Energie-Deployment angekündigt. Einmal mehr liegt es an den Teams, die Energie ihrer Batterie in Qualifying und Rennen möglichst effizient einzusetzen.

Dementsprechend betont Verstappen: "Da kann man noch ein paar Dinge finden und Rundenzeit herausholen, aber das werden wir vor allem nach dem Sprint versuchen."

Auf die Frage, ob der RB22 im Sprint selbst etwas bessere Karten hat, antwortet der 28-Jährige: "Ein wenig, aber wir stehen immer noch nicht da, wo ich sein möchte."

"Ich denke", so Verstappen, "das liegt am aktuellen Streckenverlauf, sagen wir es so, mit einigen Limitationen auf der Geraden. Und man muss einfach die Balance in das richtige Fenster bekommen."

Bereits vor dem Wochenende zeigte sich der Red-Bull-Pilot vom Grand Prix in Silverstone alles andere als begeistert. Mit den Formel-1-Autos des Jahrgangs 2026 werden einstige Mutkurven wie der Maggotts-Becketts-Chapel-Komplex zu "Ladestationen" umfunktioniert, so die Formulierung von Fernando Alonso.

Statt Hamilton und Antonelli vorne anzugreifen, rechnet Verstappen eher damit, sich gegen die Piloten hinter ihm zu verteidigen. Teamchef Laurent Mekies schlägt nach der Session dabei in eine ähnliche Kerbe und erklärt bei Sky Sport F1:

"An diesem Punkt der Entwicklung messen wir uns vor allem an uns selbst. Wir versuchen hier, immer und immer mehr aus dem Paket herauszuholen. Und, wie gesagt, durch die Situation mit der Energie ist das eine äußerst ungewöhnliche Herausforderung."

"Also, lasst uns abwarten, was wir im Sprint lernen können. Heute morgen hatten wir bei beiden Autos jeweils einen guten Run und haben eher versucht, das Rennen zu simulieren. Unsere Pace einzuordnen ist dabei unmöglich, da nicht allzu viele Autos mit viel Sprit unterwegs waren, aber für uns war das wichtig, um in die richtige Richtung zu gehen."

Nach dem Sprint haben die Teams wieder die Chance, am Set-up ihrer Autos zu arbeiten. In diesem Zusammenhang betont Mekies bei Sky Sport F1: "Ich wäre überrascht, wenn wir morgen im Qualifying oder nach dem Rennen dieselbe Rangordnung sehen."

In Österreich hatte man ein großes Upgrade-Paket für den RB22 an den Start gebracht. Zwar erlebten Verstappen und Isack Hadjar in der Steiermark einige Startschwierigkeiten, doch sprach ein zweiter Platz des viermaligen Weltmeisters am Ende für die Performances des Upgrades.