Trotz Problemen: Gasly ohne Alpine-Update schneller als Ocon

Esteban Ocon hatte es schon im Vorfeld befürchtet: Einer Menge Feinabstimmung werde es bedürfen, sagte der Franzose mit Blick auf Alpines Updates, "doch dafür haben wir eigentlich kaum Zeit" - erst recht nicht an einem Sprint-Wochenende.

Und so kam es nach nur einer Trainingssession im Sprint-Qualifying für den Großen Preis von China irgendwie so, wie es kommen musste: Ocon lag mit dem "neuen" Alpine am Ende knapp hinter Teamkollege Pierre Gasly mit dem "alten". Zur Erinnerung: Gasly ist in Schanghai ohne Update unterwegs, weil das Team die neuen Teile wegen der akuten Formkrise vorgezogen hatte, aber nur genügend für ein Auto fertig sind.

Wenig überraschend sagt Ocon nach Platz 17 im Sprint-Quali: "Ich habe leider nicht das Gefühl, dass wir das Potenzial des Autos heute ausgeschöpft haben. Wahrscheinlich ist das dieses Jahr erstmals der Fall, denn ich glaube, da wäre heute mehr drin gewesen." Immerhin diese Worte können den Alpine-Technikern im Umkehrschluss leise Hoffnung machen, dass der neue Unterboden nicht noch schlechter ist als der alte.

Ocon: "Unglücklicherweise haben wir heute einfach nicht alles zusammengebracht, mit nur einer Session davor. Das Gute ist zumindest, dass der Parc ferme nochmal öffnet, sodass wir vor dem nächsten Qualifying Änderungen am Auto vornehmen können."

Am Limit oder drüber: Alpines Auto macht nicht unbedingt was die Fahrer wollen Foto: Motorsport Images

Gasly: ERS-Problem gleich zum Start

Bei Teamkollege Gasly kommt indes trotz des gewonnenen internen Duells keine wirkliche Freude auf, zumal der Freitag für ihn alles andere als reibungslos verläuft: "Wir hatten heute Früh ein Problem mit dem Energierückgewinnungssystem, da habe ich also praktisch nur drei Runden drehen können."

Allein: Den Einzug ins SQ2 verpasste Gasly dennoch. Auch das kam wenig überraschend für den Franzosen: "Um ehrlich zu sein, auf meiner Seite ist es dieses Wochenende ziemlich schwierig ohne das verbesserte Chassis und den Unterboden." Dennoch hat der Alpine-Pilot Hoffnung: "Ich kriege diese Teile in Miami und die sollten uns in Q2 bringen - und vielleicht sogar ein bisschen weiter vor in die Punkte."

Vor der Konkurrenz liegt Alpine momentan meistens nur im Training Foto: Motorsport Images

"Aber zumindest die Quali war echt gut, da habe ich alles rausgeholt", glaubt der Franzose: "Wir arbeiten jetzt einfach weiter, denn wir wissen, wo wir stehen. Wir müssen uns verbessern und das ist der Hauptfokus."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.