Trotz Problemen: George Russell Schnellster im Abschlusstraining in Baku

Das dritte Freie Training zum Grand Prix von Aserbaidschan 2024 endete mit einer kleinen Überraschung. Denn die Bestzeit sicherte sich George Russell (Mercedes), der am Freitag nach technischen Problemen und einem Motorwechsel nur den neunten Platz belegt hatte.

Russell meisterte den Stadtkurs in Baku in 1:42.514 Minuten und verwies damit Topfavorit Charles Leclerc (Ferrari/+0,013) und die beiden McLaren-Piloten Lando Norris (+0,223) und Oscar Piastri (+0,235) auf die Plätze. Und das, obwohl es auch im Abschlusstraining nicht ganz nach Plan für ihn lief.

"Checkt die PU. Irgendwas fühlt sich und hört sich merkwürdig an. Vor allem beim Bremsen und wenn ich vom Gas gehe", meldete Russell zwischenzeitlich am Boxenfunk. Wenig später drehte er sich beim ersten schnellen Versuch auf weichen Reifen.

Doch nach einem weiteren Boxenaufenthalt lief's für Russell plötzlich besser, und kurz vor Ende der Session verdrängte er Leclerc noch von der Spitzenposition.

Max Verstappen (Red Bull) wurde mit 0,348 Sekunden Rückstand Fünfter. Am Freitag war er im ersten und zweiten Sektor extrem schnell, verlor aber viel Zeit auf den Geraden - was die Konkurrenz auf einen nicht aufgedrehten Motor schob.

Im Abschlusstraining meinte Verstappen am Boxenfunk, als er nach der Balance gefragt wurde. "Nicht schlecht eigentlich. Mehr so, wie ich es mag." Was dadurch bestätigt wird, dass auch Sergio Perez (7./+0,510) halbwegs konkurrenzfähig unterwegs war.

Überraschend: Williams brachte mit Alexander Albon (8./+0,680) und Franco Colapinto (9./+0,724) beide Autos in die Top 10. Lewis Hamilton (Mercedes) wurde Zehnter, Fernando Alonso (Aston Martin) Elfter. Und Nico Hülkenberg (Haas) sicherte sich mit 1,650 Sekunden Rückstand den 16. Platz.

Zum Thema:

Ergebnis, 3. Freies Training

Ticker: Paddock live mit Ruben Zimmermann

Stream: Analyse live auf YouTube (20:00 Uhr)

Bereits nach einer Viertelstunde gab's die erste rote Flagge der Session, und die vierte des gesamten Rennwochenendes. Verantwortlich diesmal: Esteban Ocon. Sein Alpine rollte mit einem technischen Defekt aus. Die Unterbrechung dauerte rund zehn Minuten. Für Ocon bereits das zweite Problem nach einem Powerunit-Defekt am Freitag, der einen Motorwechsel erforderlich machte.

Keine 20 Minuten später dann die nächste rote Flagge, wegen eines Crashs von Oliver Bearman in Kurve 1. Kurz zuvor hatte ihm sein Renningenieur gefunkt: "Push, du kannst loslegen!" Ein paar Sekunden später schlug er sich im Notausgang von Kurve 1 das linke Vorderrad ab. "Oh, ich bin so ein Idiot!", funkte der 19-jährige Formel-1-Rookie.

ServusTV

-Experte Mathias Lauda analysiert: "Das nervt, denn er wäre den Run mit neuen Reifen und wenig Sprit sicher gern gefahren, um zu wissen, wie sich das Auto verhält. Da hat er im Qualifying einen Nachteil." Aber er nimmt Bearman in Schutz: "Formel-1-Fahren ist halt schwierig. Die Leute vergessen das immer, weil die Fahrer heutzutage so wenige Fehler machen. Aber das gehört dazu."

Wo kann man den Grand Prix von Aserbaidschan live sehen?

Die gute Nachricht: Auch im deutschen Free-TV gibt's Baku live zu sehen! Aber selbst wenn RTL nicht dabei ist: Der YouTube-Kanal von Formel1.de (Jetzt kostenlos abonnieren!) lässt die deutschen Motorsportfans nie im Stich. Dieses Wochenende steigt die tägliche F1-Show mit Christian Nimmervoll und Ruben Zimmermann jeweils um 20:00 Uhr.

Der Grand Prix am Sonntag startet um 13:00 Uhr deutscher Zeit. In Deutschland überträgt diesmal RTL live. Der Kölner Privatsender steigt ab 12:00 Uhr in die Vorberichte ein. Noch besser dran sind die österreichischen TV-Zuschauer: ServusTV geht bereits ab 11:00 Uhr live auf Sendung.

Das Qualifying am Samstag zeigt RTL hingegen nicht live. Die Session beginnt um 14:00 Uhr deutscher Zeit. ( Hier geht's zur kompletten TV-Übersicht für die Formel 1 in Baku/Aserbaidschan!