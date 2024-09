Trotz Saisonauftakts in Australien: Formel-1-Wintertests 2025 in Bahrain

Der Termin und der Austragungsort für die Formel-1-Wintertests 2025 stehen fest: Unmittelbar vor dem Beginn der Formel-1-Saison 2025 testen Fahrer und Teams vom 26. bis zum 28. Februar auf dem Bahrain International Circuit bei Sachir in Bahrain. (Hier alle künftigen Testtermine abrufen!) Und das, obwohl Bahrain 2025 nicht das erste Saisonrennen ausrichtet.

Anders als in den Vorjahren rückt nämlich Melbourne in Australien an die erste Stelle des Formel-1-Kalenders 2025: Aus Rücksicht auf den muslimischen Fastenmonat Ramadan sind die Grands Prix im arabischen Raum - Bahrain und Saudi-Arabien - nicht schon im März angesetzt, sondern erst im April.

Wie sich die Wintertests in Bahrain und der Saisonauftakt in Australien mit dem Formel-1-Streben nach mehr Nachhaltigkeit vereinbaren lassen? Die Rennserie hat bereits vor Jahren angekündigt, bis 2030 "netto null" Emissionen erreichen zu wollen und deshalb Wintertests und erstes Rennen häufig am gleichen Standort ausgetragen. Das aber passiert 2025 nicht.

In einer Pressemitteilung schreibt die Formel 1: "Im Zuge unserer Bemühungen für mehr Nachhaltigkeit verbleibt ein bedeutender Anteil der Fracht am Bahrain International Circuit, bis die Formel 1 im April zum Bahrain-Grand-Prix zurückkehrt." Weitere Details nennt die Rennserie nicht.

Warum die Formel 1 in Bahrain testet

Bahrain ist bereits zum sechsten Mal Austragungsort für Formel-1-Wintertests und zum fünften Mal in Folge. Die stabile Wetterlage mit hohen Temperaturen macht die Rennstrecke zu einem idealen Erprobungsgrund für neue Formel-1-Fahrzeuge. Die Wüstenlage aber birgt auch gewisse Risiken: Mitunter machen Sandstürme Fahrern und Teams beim Testen einen Strich durch die Rechnung.

Für 2026 wird eine Ausweitung der Formel-1-Wintertests auf neun Tage erwartet. Dann greift das neue Technische Reglement mit veränderten Fahrzeugen und neuen Antrieben, weshalb den Teams die dreifache Menge an Testtagen eingeräumt wird. Auch aus Kostengründen beschränkt sich die Formel 1 in anderen Jahren auf jeweils drei Tage.

Ob 2026 wieder Melbourne in Australien oder Sachir in Bahrain die Formel-1-Saison eröffnen, das ist noch offen. Beide Strecken haben vertragsgemäß Anspruch auf das erste Rennen, Australien konkret in noch vier Fällen bis 2035, wie bei der jüngsten Verlängerung mit der Formel 1 beschlossen wurde.