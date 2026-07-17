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Trotz Schimpftirade am Funk: Max Verstappen mit solidem Freitag in Spa

Max Verstappen zeigt sich nach den ersten beiden Freien Trainings in Spa keineswegs unzufrieden, obwohl der Red-Bull-Pilot in FT2 zeitweise mit seinem Getriebe zu kämpfen hatte

Alexis Hoffmann
Veröffentlicht:
Trotz Schimpftirade am Funk: Max Verstappen mit solidem Freitag in Spa

Max Verstappen zeigt sich in Spa-Francorchamps durchaus optimistisch

Foto: circuitpics.de circuitpics.de

Nach den Freien Trainings zum Großen Preis von Belgien zeigt sich Max Verstappen alles andere als unzufrieden. "Für mich lief es ganz gut, ich hatte eigentlich keine größeren Probleme", so seine Einschätzung am Freitag. "Das Auto war in einem guten Fenster."

Während der viermalige Weltmeister FT1 auf dem ersten Platz abschließen konnte, stand am Ende von FT2 ein dritter Platz zu Buche. Im Klassement lag Verstappen knapp eine halbe Sekunde hinter WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli. "Wahrscheinlich wird in FT2 der tatsächliche Abstand noch etwas deutlicher, aber das ist nichts Schockierendes oder Unerwartetes", so der Red-Bull-Pilot.

"Es ist auch in puncto Energiemanagement eine ziemlich anspruchsvolle Strecke. Es scheint, als wären wir auf den Geraden etwas langsamer als einige unserer Konkurrenten, aber was die Balance angeht, läuft es ganz gut."

Allerdings verlief das zweite Freie Training für Verstappen nicht völlig reibungslos. Zwar setzt man dieses Wochenende nicht den berühmt-berüchtigten Macarena-Flügel ein, der zuletzt in Spielberg und Silverstone für Probleme gesorgt hatte, doch dafür hatte der 71-fache Grand-Prix-Sieger mit seinem Getriebe zu kämpfen.

"Mein Gott, diese verdammten Schaltvorgänge", so seine Worte am Funk. "Unfassbar, wieso sind die so fürchterlich? Das ist inakzeptabel, mein Gott!"

Angesprochen auf die Probleme mit dem Getriebe antwortet Verstappen nach der Session: "Bei solchen Dingen bin ich immer recht sensibel, denn ich möchte daran arbeiten und das verbessern. Ich glaube, es lag an einem Software-Update oder Downgrade, woran sich die Schaltvorgänge gewöhnen mussten. Am Ende [der Session] ging es bereits etwas besser."

Das Fazit des 28-Jährigen fällt dementsprechend positiv aus: "Einige Dinge haben gut funktioniert, während es manchmal eben nicht funktioniert hat, aber insgesamt war das Auto in einem guten Fenster."

Technikchef Pierre Wache bleibt in jedem Fall vorsichtig und sagt: "[Die Balance bei Max] ist ein guter Startpunkt, aber trotzdem bin ich mir nach dem, was ich gehört habe, nicht sicher, dass er zufrieden ist. Wir müssen in puncto Balance noch viel verbessern, gerade bei kurzen Runs und vielleicht auch beim Reifenabbau."

Teamkollege Isack Hadjar konnte am Ende von FT2 Platz fünf verbuchen, knapp drei Zehntelsekunden hinter Verstappen. Der 21-Jährige muss den Grand Prix von Belgien höchstwahrscheinlich von Platz 22 starten, denn beim Red-Bull-Fahrer wurden für das Rennwochenende in Spa-Francorchamps neue Motorenteile eingebaut.

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