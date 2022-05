Trotz Schwierigkeiten im Training: Bestes Qualifying der Saison für AlphaTauri!

Audio-Player laden

Dem AlphaTauri-Formel-1-Team ist am Samstag in Miami mit Platz sieben für Pierre Gasly und Platz neun für Yuki Tsunoda das beste Qualifyingergebnis der Saison 2022 gelungen. Sichtlich erleichtert zeigen sich daher die beiden Fahrer.

"Ich bin überglücklich. Es ist toll, unser bestes Qualifyingergebnis hier in Miami zu schaffen", sagt Gasly. "Heute Morgen hat sich das Auto nicht gerade toll angefühlt, weshalb wir nicht sicher waren, wo wir uns heute qualifizieren würden. Wir konnten aber alles herausquetschen."

Für das Rennen sei der siebte Platz die optimale Ausgangssituation, da man laut dem Franzosen auf einer neuen Strecke wie in Miami nie genau wisse, was man erwarten kann: "Es gibt viele Unbekannte, denn wir haben nicht viele Daten über den Reifenabbau und wir wissen auch nicht, wie gut man hier überholen kann."

Helmut Marko: "Unser kleiner Japaner blüht mehr und mehr auf"

Auch Teamkollege Tsunoda ist mit seiner Leistung in der Qualifikation zufrieden: "Unser Ziel war es, mit beiden Autos ins Q3 zu kommen, aber wir wussten nicht genau, ob wir es schaffen würden." Wie auch Gasly habe der Japaner zu Beginn des Wochenendes einige Probleme gehabt, weshalb er umso glücklicher ist, dass das Team "die Performance maximieren konnte".

Die zuletzt aufstrebende Form von Yuki Tsunoda ist auch Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko aufgefallen, der für die Fahrerauswahl beider Red-Bull-Teams verantwortlich ist: "Unser kleiner Japaner blüht mehr und mehr auf. Aber beide AlphaTauri-Fahrer waren super."

"In den vergangenen Rennen waren sowohl Tsunoda als auch Gasly stark, also im Idealfall können morgen beide punkten. Da beide Alpines nicht in den Top 10 sind, ist das eine gute Möglichkeit, dass sie in der Konstrukteurswertung weiter nach vorne kommen", so Marko.

AlphaTauri-Technikdirektor Jody Egginton richtet sein Lob nach dem Top-10-Ergebnis an die Mechaniker: "Das Arbeitspensum in der Garage war heute sehr hoch und die Mechaniker haben fantastisch dafür gesorgt, dass wir trotz aller Umbauarbeiten noch genügend Zeit auf der Strecke hatten. Dieses Ergebnis ist somit der Lohn für ihre harte Arbeit."

Für das Rennen erwartet er einen engen Kampf im Mittelfeld, genauso wie Tsunoda: "Es wird richtig heiß werden, womit es noch schwieriger werden wird, aber wir werden während des Rennens attackieren und versuchen, in die Punkte zu kommen", sagt Tsunoda.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.