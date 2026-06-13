Trotz Spider-Man-Maske enttarnt: Kimi Antonelli inmitten der Fans

Die Formel 1 und das Mercedes-Team hat ein Behind-The-Scenes-Video veröffentlicht, das bestätigt, was viele Fans bereits während des ersten freien Trainings beim Grand Prix von Barcelona vermutet hatten: Kimi Antonelli hat sich während der Session unter die Zuschauer gemischt und dabei eine Spider-Man-Maske sowie einen Mercedes-Hoodie getragen.

Da Antonelli das FP1 gemäß den Rookie-Regeln aussetzen musste, übernahm der Mercedes-Reservefahrer Frederik Vesti das Cockpit für diesen Zeitraum. Während der Session zeigten TV-Kameras eine Person auf den Grandstand, die schnell für Spekulationen in den sozialen Medien sorgte. Viele Fans waren überzeugt, dass es sich um Antonelli selbst handelte.

Die Vermutungen bestätigten sich später durch offizielles Material seitens der Formel 1 und des Mercedes-Team selbst. In dem Video ist zu sehen, wie Antonelli scherzhaft erklärt: "Hey Leute, wie ihr wisst, fahre ich heute kein FP1, aber ich werde als Spider-Man rund um die Strecke gehen." Außerdem sagte er: "Ich werde mir ein paar Autos anschauen."

Reaktionen und Überraschung auf Social Media

Nach der Ausstrahlung zeigte sich der Italiener selbst überrascht und fragte: "Oh mein Gott, bin ich im Fernsehen gewesen oder nicht?"

In den sozialen Netzwerken sorgte der Auftritt für zahlreiche Reaktionen. Ein Fan schrieb: "Das war schon frech. Als das im Fernsehen kam, dachte ich sofort, dass der Typ irgendwie bekannt aussieht!" Ein weiterer Kommentar lautete: "Das macht Spaß. Behaltet euch diesen Humor bei!"

Andere Nutzer verglichen die Aktion mit früheren ähnlichen Momenten, etwa als George Russell in Mexiko mit einer Maske im Grandstand auftauchte. Die Kommentare über Antonellis Spider-Man-Auftritt reichten von humorvollen Anmerkungen wie "Die Maske war zu klein für sein Gesicht!" bis hin zu "Er macht jetzt Sidequests, obwohl er die Meisterschaft anführt."

Lockerer Moment abseits der Rennstrecke

Der ungewöhnliche Auftritt in Barcelona bleibt damit vor allem ein lockerer Moment abseits der Rennstrecke, der von den Fans positiv und schnell aufgegriffen und in den sozialen Medien verbreitet wurde.

Sportlich ist Antonelli in einer sehr starken Ausgangsposition. Der Mercedes-Pilot führt die Fahrerwertung mit deutlichem Vorsprung von 66 Punkten vor Lewis Hamilton (90 Punkte) und Russell (88 Punkte) an.