Trotz Sprint-Regeln: Warum Russell in Austin aus der Box starten muss

George Russell wird den Großen Preis der USA in der Formel 1 aus der Boxengasse starten, nachdem Mercedes gegen die Parc-Ferme-Regeln verstoßen hat. Der Brite war am Samstag in Austin in Q3 ausgeschieden und beschädigte seinen W15-Wagen schwer, nachdem er in Kurve 19 in die Leitplanken eingeschlagen war.

Der Aufprall zerstörte ein neues Upgrade-Paket, das Mercedes für das Rennen an diesem Wochenende mitgebracht hatte, und stellte das Team vor ein Dilemma, da es keine Ersatzteile für die neuen Entwicklungen gibt. Obwohl Lewis Hamilton, der sich nach einem miserablen Q1 als 19. qualifiziert hatte, seine Upgrades anbot, damit Russell seinen sechsten Startplatz behalten kann, wurde dies vom Team als nicht praktikabel erachtet, da dies zu viel Arbeit für beide Autos bedeutet hätte.

Stattdessen wusste das Team, dass der Verlust des Upgrades bedeuten würde, dass Russell wahrscheinlich auf die vorherige Spezifikation des Autos zurückgreifen müsste, die bis zum Großen Preis von Singapur verwendet worden war. Die einzige Rettung in diesem Fall in Austin ist, dass es keine automatische Strafe gibt, da es den Teams erlaubt ist, die Spezifikationen an Sprintwochenenden zu ändern, wenn nachgewiesen wird, dass keine Ersatzteile verfügbar sind.

Doch es war selbst zu viel Aufwand, Russells Auto nur auf die alte Spezifikation zurückzurüsten, um es innerhalb der normalen Parc-Ferme-Zeit zu schaffen - also entschied man sich, über Nacht weiter daran zu arbeiten. Dies bedeutete, dass die normalen Parc-Ferme-Abdeckungen, die an den Autos angebracht sind, um zu verhindern, dass Arbeiten durchgeführt werden, nicht angebracht waren. Dies ist ein Verstoß gegen die Regeln und erfordert, dass der Fahrer aus der Boxengasse startet.

In einer Erklärung des Teams heißt es: "Wir mussten über Nacht am Auto arbeiten, während das Auto abgedeckt werden sollte. Der damit verbundene Arbeitsaufwand war darauf zurückzuführen, dass wir auf die Spezifikation zurückgreifen mussten, die wir in Singapur verwendet haben."

Russells Start aus der Boxengasse bedeutet, dass Mercedes beim Großen Preis der USA eine schwierige Zeit bevorsteht, da die Fahrer weit hinten in der Reihenfolge stehen. Hamilton wird nun von Platz 17 ins Rennen gehen, da Russell aus der Startaufstellung fällt und Liam Lawson von Racing Bulls für einen Motorwechsel mit einer Gridstrafe belegt wurde.