Trotz Verletzung nach Crash: Fernando Alonso startet in Melbourne

Fernando Alonso hat sich bei seinem Unfall im Qualifying zum Grand Prix von Australien am Daumen verletzt. Das wurde am Sonntag vor dem Rennen Start im Formel-1-Liveticker um 7:00 Uhr offensichtlich, als er mit einem Tapeverband an seinen Händen im Paddock auftauchte.

Offenbar hatte er beim Einschlag in die Barrieren einen heftigen Stoß abbekommen, weil er die Hände zu lang am Lenkrad hatte. Die Teilnahme des Alpine-Piloten am Rennen ist aber nicht gefährdet: "Es geht mir gut", gibt er Entwarnung.

"Ich habe das Lenkrad bis zum allerletzten Moment vor dem Einschlag gehalten, weil ich den Frontflügel irgendwie retten wollte. Aber ich hatte keine Servolenkung mehr. Da hat es die Spitze der Daumen erwischt. Tut ein bisschen weh, aber es ist fürs Rennen schon okay", sagt er.

Alonso hatte im zweiten Sektor gerade absolute Bestzeit markiert, als er auf den letzten Metern von der Strecke abkam und in die Barrieren einschlug. Noch am Boxenfunk berichtete er, dass die Hydraulik ausgefallen sei. Das erklärt auch, warum die Servolenkung nicht funktionierte.

"Das Getriebe hat nicht mehr funktioniert. Der Motor hat dann auch abgeschaltet, ebenso wie die Servolenkung. Wir müssen das noch untersuchen, wie es dazu kommen konnte", sagt Alonso.

Besonders bitter: Im zweiten Sektor hatte er gerade absolute Bestzeit aufgestellt. Alonso behauptete im Nachhinein, er hätte auf Poleposition fahren können. Um das zu belegen, postete er nach dem Qualifying sogar einen Retweet eines Alonso-Fans, der einen Screenshot mit den Zwischenzeiten getwittert hatte.

Auf die Frage, ob er das Tempo des Alpine auch vom zehnten Startplatz aus nutzen kann, entgegnet er: "Ich hoffe es. Wir müssen uns heute auf die DRS-Zonen und das neue Layout verlassen. Aber das Auto war gestern schnell. Warum also nicht auch heute?"

Alonso steht auf dem zehnten Startplatz, also zwei Positionen hinter seinem Teamkollegen Esteban Ocon, der sich mit 1,2 Sekunden Rückstand auf die Poleposition auf P8 qualifiziert hat.

