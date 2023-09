Trotz zuletzt starker Pace: Mercedes W14 kommt dennoch "in den Müll"

Mercedes hat keine Bedenken, sein "wirklich schnelles" W14-Formel-1-Auto am Ende dieses Jahres wegzuwerfen, weil man weiß, dass mit dem Auto für 2024 bessere Dinge kommen werden. Der deutsche Automobilhersteller stand am vergangenen Wochenende in Singapur kurz vor einem Sieg, als George Russell und Lewis Hamilton dank einer strategischen Meisterleistung die Chance hatten, den Sieg zu erringen.

Auch wenn es am Ende nicht geklappt hat, zeigte das auf dem Marina Bay Circuit gezeigte Potenzial, dass das Team nach einem schwierigen Saisonstart gute Fortschritte bei der Verbesserung seines 2023er-Autos gemacht hat.

Vor zwölf Monaten war Mercedes von der Entwicklung des W13 begeistert und fühlte sich nach dem Sieg in Brasilien zuversichtlich genug, das Konzept des Autos auch in diesem Jahr beizubehalten - eine Entscheidung, die sich als falsch erwies.

Toto Wolff: 2024er-Auto mit "ermutigenden Zeichen"

Doch obwohl der W14 jetzt in Form kommt, sagt Teamchef Toto Wolff, dass das Team nicht zögern würde, in der nächsten Saison eine völlig andere Richtung einzuschlagen - vor allem aufgrund des guten Feedbacks, das Mercedes von der Entwicklung des W15 für 2024 erhält.

"Wir werden dieses Auto in den Müll werfen, auch wenn es wirklich schnell ist, und dann eine neue Reise antreten", sagt Wolff. "Ich denke, wir haben ermutigende Zeichen aus dem Windkanal für ein ausgewogenes Auto, das mehr zusammenpassen wird, und wir haben Antworten auf unsere Fragen. Wir sehen die Ergebnisse also wirklich mit einer ermutigenden Perspektive."

Eines der ständigen Probleme, mit denen Mercedes mit dem W14 konfrontiert ist, besteht darin, dass er ziemlich unberechenbar sein kann - sowohl in Bezug auf seine Leistung an jedem Wochenende als auch in Bezug auf sein Handling auf der Strecke.

USA-Update: Gelingt Mercedes noch ein Saisonsieg?

Wolff sagt, dass Mercedes in der verbleibenden Saison 2023 noch viel daraus lernen kann, um mindestens einen Sieg zu erringen: "Das ist für uns immer noch ein bisschen eine Überraschungskiste", meint er. "Alles, was wir in diesem Jahr gelernt haben, wird im nächsten Jahr wertvoll sein - aber offensichtlich arbeitet niemand mehr an den aktuellen Autos."

Anfang des Monats sagte Wolff über diese Eigenschaft: "Ich denke, dass das Auto immer noch so sensibel und schwierig abzustimmen ist, dass wir mehr Trainings brauchen, um es in den Griff zu bekommen."

"Da man nicht weiß, wie sich das Auto beim Einlenken verhält, geht es darum, in diesen Sessions Vertrauen zu gewinnen. Und je länger wir fahren, desto besser werden wir, desto mehr können wir die Werkzeuge feinabstimmen, und das hilft", so Wolff. Mercedes wird zum Großen Preis der USA ein Update-Paket mitbringen, um in dieser Saison noch einen Sieg zu erringen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.