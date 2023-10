Tsunoda: Arbeit mit Ricciardo wird "Kontrolle der Emotionen" verbessern

Daniel Ricciardo kehrt beim USA GP in Austin (Texas) in das Cockpit seines AlphaTauri zurück. Das gefällt auch Teamkollege Yuki Tsunoda. "Ich freue mich darauf", sagt der Japaner, der mit Ricciardos Hilfe an der "Kontrolle seiner Emotionen" arbeiten möchte. "Wir haben erst zwei Rennen hinter uns, also habe ich seinen Charakter und seine Fahrweise noch nicht ausreichend erforscht."

"Aber ich habe schon viele Dinge von ihm gelernt", verrät Tsunoda gegenüber Autosport.com. "Vor allem die Schwäche, die ich habe und die ich jetzt verbessern will, ist wahrscheinlich eines der besten Dinge, die er gut kann." Damit spielt der 23-Jährige auf seine Wutanfälle und die Ausraster am Boxenfunk an.

Dafür hat Tsunoda vom Team bereits einen Psychologen an die Seite bekommen, allerdings glaubt der Japaner, dass auch Ricciardo eine wichtige Unterstützung sein kann: "Es geht um die Kontrolle meiner Emotionen und darum, wie er [Ricciardo] sich im Team verhält. Er ist wirklich gut."

Tsunoda: Ricciardo "ist viel ruhiger als ich"

Auch in der Saison 2024 werden Tsunoda und Ricciardo gemeinsam für AlphaTauri fahren, sodass es wichtig ist, eine gemeinsame Arbeitsbeziehung aufzubauen. "Das ist der Schlüssel, besonders wenn man 24 Rennen im Jahr fährt und konstant fährt", weiß der Japaner.

"Das ist das Wichtigste, und da er Erfahrung hat, weiß er wahrscheinlich, was er verbessern kann und was das Team von ihm verlangt", glaubt Tsunoda über seinen Teamkollegen. "Er ist also viel ruhiger als ich. Das ist wahrscheinlich eines der Dinge, die ich jetzt verbessern möchte."

Auch 2024 fahren Daniel Ricciardo und Yuki Tsunoda für AlphaTauri Foto: Motorsport Images

"Ich denke also, dass wir ziemlich gut zusammenarbeiten, auch als Team", macht sich Tsunoda Hoffnung auf die letzten Rennen des Jahres und die kommende Saison 2024. "Ich freue mich darauf, auch nächstes Jahr mit ihm zu arbeiten."

