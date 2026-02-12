Zum Hauptinhalt springen

Formel 1

Tsunoda fährt wieder Formel 1: Demo-Run mit Red Bulls RB7 von 2011 geplant

Yuki Tsunoda kehrt ins Formel-1-Cockpit zurück - zumindest für eine Showfahrt mit dem legendären Red-Bull-RB7 in San Francisco

Kevin Hermann Lydia Mee
Veröffentlicht:
Tsunoda fährt wieder Formel 1: Demo-Run mit Red Bulls RB7 von 2011 geplant

Yuki Tsunoda wird wieder ein Formel-1-Auto pilotieren

Foto: circuitpics.de circuitpics.de

Yuki Tsunoda wird wieder in einem Formel-1-Auto Platz nehmen - wenn auch nicht im Rahmen eines Grand Prix. Der Japaner bestreitet in San Francisco einen Demo-Run im legendären Red Bull RB7, jenem Boliden, mit dem Sebastian Vettel 2011 Weltmeister wurde.

Neben Tsunoda werden unter anderem der frühere Formel-1- und Rallycross-Pilot Scott Speed, Offroad-Racer Mitch Guthrie sowie Freestyle-Motocross-Athlet Aaron Colton an der Veranstaltung teilnehmen. Für Tsunoda ist es die erste öffentliche Ausfahrt in einem Formel-1-Auto seit dem Verlust seines Stammcockpits Ende 2025.

"Ich kann es kaum erwarten, wieder hinter dem Steuer eines Formel-1-Autos zu sitzen. Und das im RB7 in San Francisco - das wird unglaublich", sagt Tsunoda. "Ich freue mich darauf, ein paar Donuts zu drehen und vor den Fans echten F1-Sound zu machen."

Vom Stammfahrer zum Reservisten

Der 25-Jährige verlor sein Stammcockpit bei Red Bull am Ende der Saison 2025. 2026 ist sein sechstes Jahr innerhalb der Red-Bull-Organisation. Seit seinem Debüt 2021 bei AlphaTauri - inzwischen Racing Bulls - gehörte Tsunoda durchgehend zur Nachwuchsschmiede des Energydrink-Konzerns.

Vor dem Japan-Grand-Prix 2025 war er ins A-Team befördert worden und ersetzte dort Liam Lawson. Doch Tsunoda erhielt nur bis Saisonende die Chance, sich für eine Vertragsverlängerung zu empfehlen. Red Bull entschied sich schließlich gegen eine Weiterbeschäftigung als Stammfahrer und beförderte stattdessen Isack Hadjar an die Seite von Max Verstappen. Tsunoda übernahm die Rolle des Test- und Ersatzfahrers.

"Eine schwierige Entscheidung"

Teamchef Laurent Mekies, der im Juli 2025 Christian Horner ablöste, sprach damals von einer "sehr schwierigen Entscheidung". "Der zweite Sitz bei Red Bull ist kein einfacher. Wir haben ein anspruchsvolles Auto. Natürlich haben wir alles versucht, um Yuki zu unterstützen", erklärte Mekies. "Aber irgendwann mussten wir die schwierige Entscheidung treffen, wohin die Reise in den kommenden Jahren gehen soll."

Gleichzeitig machte Mekies Tsunoda Hoffnung: "Ich hoffe und denke, dass Yuki noch eine weitere Chance bekommen wird. Er wird unser Reservefahrer sein. Man weiß nie, was passiert. Wir sind in der Vergangenheit dafür bekannt gewesen, Fahrerentscheidungen recht schnell zu treffen."

Er erinnerte an das Ende der Saison 2024, als Tsunoda stark gefahren sei und dennoch zunächst nicht befördert wurde: "Drei Rennen später saß er im Red Bull. Im Motorsport weiß man nie, was die Zukunft bringt. Rückschläge gehören dazu - manchmal harte. Aber ich bin überzeugt, dass in ihm genug steckt, um noch einmal eine Gelegenheit zu bekommen."

Der Showrun in San Francisco ist dafür zwar kein sportlicher Neustart - aber zumindest ein akustisches Lebenszeichen.

