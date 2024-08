Tsunoda fühlt sich bereit für die Spitze: "Bin ein kompletterer Fahrer"

Yuki Tsunoda fühlt sich bereit ist, an der Spitze der Formel 1 zu kämpfen. In seiner nunmehr vierten Saison mit Racing Bulls bezeichnet er sich selbst als "kompletteren Fahrer" und will es allen beweisen.

Der Japaner hat schon immer gezeigt, dass er schnell sein kann, aber in der Vergangenheit hat ihm sein hitziges Temperament oft einen Strich durch die Rechnung gemacht. Für seine Zukunft sei es daher entscheidend gewesen, seine Emotionen besser unter Kontrolle zu bringen, wie er selbst einräumt.

Und das nicht nur, um ein besseres Maß an Konstanz zu erreichen, sondern auch, um für das anspruchsvolle Umfeld des Red-Bull-Hauptteams und den schwierigen Platz neben Weltmeister Max Verstappen in Betracht gezogen zu werden.

Doch Red-Bull-Teamchef Christian Horner scheint noch nicht überzeugt zu sein, dass Tsunoda dem Druck gewachsen ist, da der 24-Jährige bisher nie ernsthaft als Ersatz für Sergio Perez in Erwägung gezogen wurde. Im Juni kam die Bestätigung, dass Tsunoda 2025 für eine fünfte Saison bei Racing Bulls bleiben wird, auch wenn Red Bulls Fahreraufstellungen in der Regel zu einem gewissen Gras flexibel bleiben.

Tsunoda hat Emotionskontrolle verbessert

Doch Red Bulls Verlust war bisher der Gewinn des Schwesterteams, da Tsunodas Geschwindigkeit und stabile Form ihn im Vergleich zum eher unbeständigen Daniel Ricciardo zu einem hochgeschätzten und wichtigen Bestandteil des Teams gemacht haben.

Nach einem weiteren Leistungssprung in dieser Saison scheut Tsunoda deshalb nicht davor zurück, seine Ansprüche auf eine Beförderung zu Red Bull geltend zu machen.

"Ich fühle mich wie ein kompletterer Fahrer", sagt der 24-Jährige in einem exklusiven Interview mit Motorsport.com in Spa. "Wenn ich es von außen betrachte, war meine Leistung auf einer Runde oder mein Fahrstil vorher okay, aber ich denke, die Funkkommunikation und die emotionale Kontrolle haben oft gefehlt."

"Und wenn man zu einem Topteam will, sind solche Dinge auf jeden Fall sehr wichtig, weil Topteams einen kompletteren Fahrer erwarten. Deshalb wollte ich diese Dinge verbessern, um ein kompletterer Fahrer zu werden, über den sich niemand mehr beschweren kann. Und jetzt fühle ich mich bereit", sagt Tsunoda.

Der Punktebringer bei Racing Bulls

"In den letzten paar Rennen konnte ich diese Dinge erreichen. Ich glaube an mich selbst. Und ich finde mehr Kontrolle, mehr Konstanz. Ich bin sehr froh, dass ich in der Lage bin, jedes Mal das Ziel zu erreichen. Das ist es, worauf ich mich konzentrieren muss, anstatt mich auf Gerüchte oder Ähnliches zu konzentrieren."

Während er starke Unterstützung vom Red-Bull-Berater Helmut Marko genießt, hofft Tsunoda, dass eine weitere konstante zweite Saisonhälfte andere Stimmen innerhalb von Red Bull überzeugen kann. "Sie kennen meine Leistung und sind zufrieden damit", weiß Tsunoda, der 22 der 34 Punkte von Racing Bulls geholt hat. "Deshalb haben sie meinen Vertrag für das nächste Jahr verlängert, also ist das ziemlich klar."

"Ich muss nur weiterhin Leistung bringen, sie kontinuierlich zufriedenstellen, und hoffentlich kommen die Dinge dann von selbst. Ich konzentriere mich einfach auf das, was ich tun kann, aber offensichtlich fühle ich mich bereit, um höhere Positionen zu kämpfen und auch gegen Max anzutreten. Aber das müssen sie entscheiden."