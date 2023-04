Tsunoda lästert über schlechten Topspeed: In Baku lieber ohne Flügel

Audio-Player laden

Yuki Tsunoda unkt, dass AlphaTauri beim nächsten Formel-1-Rennen in Aserbaidschan am besten ohne Flügel fahren sollte, um den schlechten Topspeed auf den Geraden auszugleichen. Denn der ist auf der Strecke mit seiner 2,2 Kilometer langen Start-/Zielgeraden ziemlich wichtig.

In Australien hatte der Japaner die Geschwindigkeitsmessung mit 314,2 km/h durchquert, was Rang 17 bedeutete. Zum Vergleich: Sergio Perez wurde im Red Bull mit 339,9 km/h "geblitzt".

"Ich hatte auf den Geraden einfach einen enormen Luftwiderstand. Der Speed auf den Geraden war furchtbar", sagt Tsunoda. "In Baku müssen wir ohne Flügel fahren oder so, um unseren Speed auf den Geraden zu erhöhen."

Zumindest hatte der Japaner in Melbourne als Zehnter seinen ersten Saisonpunkt holen können, nachdem er am Freitag den neuen Unterboden bei einem Abflug beschädigt hatte. "Das war mein Fehler", gibt er zu. "Dadurch musste ich dann den alten Unterboden benutzen, was für das Team natürlich nicht ideal war."

Laut Teamkollege Nyck de Vries soll der neue Unterboden in Australien ein Schritt nach vorne gewesen sein. Es war das erste große Update von AlphaTauri in dieser Saison, das dem AT04 etwas mehr Speed verleihen soll.

"Ich denke, die Unterschiede sind ziemlich subtil", sagt de Vries über das Update. Der Niederländer erlebte einen schwierigen Start in seine erste Saison als Stammfahrer und glaubt nicht, dass AlphaTauri plötzlich einen Sprung an die Spitze des Mittelfeldes machen wird - auch weil das nicht mit der Update-Strategie des Teams zusammenpasst.

"Natürlich arbeiten wir eng zusammen. Wir sind ein Team, das zusammenarbeitet und potenzielle Bereiche anspricht und hervorhebt, die wir verbessern können, und ich denke, es ist klar, wo wir unsere Leistung finden müssen", sagt er weiter. "Aber auch das ist ein bewegliches Ziel, und es ist alles relativ zum Wettbewerb, also ist es auch nie gut genug."

Der neue Unterboden habe AlphaTauri "ein bisschen geholfen", wie er meint. "Im Mittelfeld ist es so eng, dass jede Kleinigkeit etwas verändern kann. Es hat also definitiv geholfen, und das ist ermutigend. Aber wir müssen weiter pushen, um nah an die Top 10 zu kommen."

