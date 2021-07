Tsunoda staunt: Gasly kommt toll mit dem Wind klar

Als Rookie kann Yuki Tsunoda in der Formel 1 noch einiges lernen. Vor allem der eigene Teamkollege ist dabei die Referenz, auch wenn dieser im Fall von Pierre Gasly ebenfalls noch jung ist. Mit seinen dreieinhalb Jahren Erfahrung besitzt aber auch er genug Expertise, von der sich Tsunoda noch etwas abschauen kann.

Eine Sache ist ihm an Gasly besonders aufgefallen: Der Franzose kann sich sehr gut an wechselnde Windverhältnisse anpassen. Von der Qualifying-Pace Gaslys ist Tsunoda ohnehin äußerst beeindruckt: "Er bringt es einfach jedes Mal im Qualifying zusammen und macht kaum Fehler", lobt er im Podcast 'Beyond the Grid'. Das hänge auch mit seiner guten Anpassungsfähigkeit zusammen.

Wenn sich der Wind vom Training zum Qualifying verändert, könne Gasly gut entgegensteuern. "Wenn du Gegenwind hast, musst du das Auto mehr reinwerfen, weil du mehr Abtrieb hast. Aber ich nutze den Wind nicht maximal aus. Selbst bei Gegenwind bremse ich immer noch am gleichen Punkt wie bei Rückenwind", gibt Tsunoda zu.

"Er kann sich hingegen jedes Mal gut anpassen, in jeder einzelnen Session", lobt der Japaner. "Er nutzt den Wind richtig gut aus."

Gasly qualifizierte sich bislang mit Ausnahme von Barcelona stets in den Top 10 und landete in drei von fünf Qualifyings sogar unter den Top 6. Tsunodas bestes Qualifying-Ergebnis lautet hingegen Rang 13 vom Saisonauftakt in Bahrain.

