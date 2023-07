Tsunoda über mögliches De-Vries-Aus: "Andere Situation" als bei mir 2021

Fliegt Nyck de Vries bei AlphaTauri raus? Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko hat im bisherigen Formel-1-Saisonverlauf keinen Hehl daraus gemacht, dass er mit der Leistung des 28-Jährigen Niederländers nicht zufrieden ist, doch Unterstützung erhält de Vries nun von seinen Teamkollegen Yuki Tsunoda.

Der Japaner führt im teaminternen AlphaTauri-Duell in Sachen Punkten zwar nur mit 2:0, doch schaut man sich die Daten näher an, dann war Tsunoda in den ersten acht Saisonrennen rund vier Zehntel pro Runde im Rennen schneller, im Qualifying ebenfalls rund zweieinhalb Zehntel im Schnitt.

"Ich denke, Nyck muss einfach mal alles zusammenbringen", sagt Tsunoda über die Situation seines Teamkollegen. "Ich denke, die Pace ist da, er muss nur einen guten Rhythmus finden, denn bisher hatte er in den meisten Rennen Probleme mit der Konstanz. Ich denke, am Ende wird er es schaffen, denn in den vergangenen Rennen und mit seinen Ergebnissen hat er gezeigt, dass er es schaffen kann."

Tsunoda: Meine Rookiesaison 2021 nicht zu vergleichen

Dabei kann man ein ähnliches Bild zu Tsunodas Rookiesaison in der Formel 1 2021 beobachten, als er klar von Pierre Gasly geschlagen wurde, doch der 23-Jährige erwidert: "Um ehrlich zu sein, lag es nicht nur an mir, dass ich in der ersten Saisonhälfte des ersten Jahres Probleme hatte", betont er. "Natürlich gab es viele Stellen, an denen ich mich verbessern konnte, aber es war nicht nur mein Problem."

"Und in der zweiten Saisonhälfte, wahrscheinlich nach der Türkei, als Alex [Albon] kam, sah es so aus, als würde ich plötzlich schneller werden, aber es war nicht nur das. Wir haben verschiedene Dinge verändert, wie zum Beispiel das Fahrwerk."

"Im ersten freien Training in Russland lag ich zwei Sekunden hinter Pierre, und das war auf keinen Fall normal. In dieser Runde fühlte ich mich gut, und ich lag zwei oder 1,5 Sekunden zurück. Schließlich fand das Team heraus, was los war, und wir änderten das Chassis in der Türkei."

Kann de Vries überhaupt als klassischer Rookie zählen?

Daher glaubt er auch, dass Red Bull die Situation von de Vries kritischer beäugen wird, da keine offensichtlichen Probleme am Auto des Niederländers zu sehen sind und de Vries als ehemaliger Formel-2- und Formel-E-Champion mit seinen 28 Jahren auch schon als gestandener Rennfahrer gilt.

"Bei Nyck ist die Situation anders", so Tsunoda. "In meinem ersten Jahr in der Formel 1 lag es, wie gesagt, nicht nur an mir, und wahrscheinlich wussten sie das auch. Und es war nicht nur mein Problem. Aber zur gleichen Zeit war es erst mein drittes Jahr in Europa."

"Zwei Jahre zuvor war ich in Japan, und ich bin nie in Europa gefahren. Ich fühlte mich zwar gut, dass ich nach zwei Jahren in die Formel 1 aufgestiegen bin, aber sie wussten, dass ich mehr Erfahrung brauchte. Und gleichzeitig habe ich zumindest konstant mein Tempo gezeigt."

"Gerade die Pace auf eine Runde, aber vielleicht habe ich sie in den Rennen nicht konstant zeigen können. Aber ich denke, auch Nyck hat im Freien Training und in einigen Qualifyings eine gute Pace gezeigt. Er hat einfach ein bisschen Pech, denn wir haben im Moment nicht das schnellste Auto, also ist es schwer, gute Ergebnisse zu erzielen und eine gute Leistung zu zeigen."

Tsunoda zuversichtlich über eigene Vertragssituation

Auch wenn es die WM-Tabelle nicht unbedingt hergibt, hat Tsunoda selbst in der aktuellen Saison immer wieder mit starken Leistungen auf sich aufmerksam machen können, was ihn in eine gute Situation bringt, was einen Vertrag für die nächste Saison angeht.

"Wir führen ständig Gespräche, und bisher ist er [Helmut Marko] sehr zufrieden mit der Leistung", sagt er angesprochen auf seine sportliche Zukunft mit AlphaTauri. "Ich fühle mich auch wohler [als 2022]. Und ich würde sagen, es ist jetzt eine etwas andere Mentalität. Ich habe ein klareres Ziel vor Augen, was ich zu tun habe, und ich weiß, was meine genaue Rolle im Team ist."

"Für Nyck ist es das erste Jahr in der Formel 1 und ich bin im dritten Jahr in diesem Team. Ich weiß also, dass ich ihnen mehr helfen kann als ein anderer Fahrer, wenn es darum geht, welche Richtung wir einschlagen müssen, und ich fühle mich mehr verantwortlich."

"Gleichzeitig genieße ich diese Art von Situation. Und ich merke, dass sich das Team mehr auf mich verlässt als im letzten Jahr, das ist sicher. Ich bin also glücklich damit. Ich fühle mich verantwortlich, das macht mich noch besser, ich gehe mit einer stärkeren Mentalität in die Rennen, mit einer besseren Herangehensweise, einer besseren Vorbereitung und damit bin ich zufrieden."

"Im Moment bin ich daher entspannt. Aber in der Formel 1 kann alles passieren, also werde ich mich nicht völlig darauf verlassen. Ich konzentriere mich einfach auf meine Rennen und schaue, wie es läuft. Aber bisher sehe ich keinen Grund dafür und die Situation ist für mich im Vergleich zum letzten Jahr sicher besser", weiß Tsunoda.

Tsunoda: AlphaTauri-Umstrukturierung zwingend nötig

Für die Saison 2024 steht ohnehin schon eine große Umstrukturierung an. Laurent Mekies kommt von Ferrari und wird neuer Teamchef, während auch Peter Bayer zum Team als CEO stoßen wird. Zudem soll der Name des Teams geändert werden und die Zusammenarbeit mit Red Bull ausgebaut werden, um durch mehr Synergien Kosten zu sparen.

Auf die Entwicklungen angesprochen, meint Tsunoda, dass sie der Performance in den kommenden Jahren zu Gute kommen sollten: "Definitiv, ich denke, vor allem auf der Leistungsseite, die wir in den letzten zwei Jahren gesehen haben, war es nicht wirklich so, wie wir es wollten, vor allem im letzten Jahr."

"Ich glaube, wir haben uns überlegt, dass wir etwas ändern müssen, denn ich denke, dass sie uns noch ein weiteres Jahr eine Chance gegeben haben, und es hat sich nicht viel verbessert, also denke ich, dass es gut ist, eine viel engere Verbindung zwischen Red Bull und AlphaTauri zu haben. Wahrscheinlich hätte es schon vor drei Jahren so sein sollen. Aber wie auch immer. Ich bin ziemlich optimistisch."

"Ich denke, eine stärkere Verbindung mit Red Bull sollte insgesamt besser sein. Und den Namen weiß ich nicht, was es sein wird, und ich habe das gerade erst in den Nachrichten gelesen, aber es wird mich nicht sonderlich beeinflussen, denke ich. Also, mal sehen, wie es läuft."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.