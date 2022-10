Tsunoda über Teamleader-Rolle: Muss erst einmal meine Fehler ausbügeln

Audio-Player laden

Yuki Tsunoda sagt, dass er Fehler wie seinen Unfall in Singapur und die vorangegangene Serie von Strafen "definitiv reduzieren" muss, um AlphaTauri nächstes Jahr in der Formel 1 zu führen.

Tsunoda wird 2023 als der erfahrenere Fahrer bei AlphaTauri antreten, nachdem sein langjähriger Teamkollege Pierre Gasly am Wochenende des Großen Preises von Japan seinen Abschied vom italienischen Team bekannt gab mit seinem Wechsel zu Alpine.

Gasly wird durch Nyck de Vries ersetzt, der bereits Titel in der Formel 2 und der Formel E gewonnen hat und im September in Monza sein Formel-1-Debüt als später Ersatz für Alex Albon bei Williams gab. Tsunoda hat während seiner Zeit bei AlphaTauri Glanzlichter gezeigt und in seiner zweiten Saison 2022 gute Fortschritte gemacht, aber er hat auch mit der Konstanz gekämpft.

Tsunoda: Fehler und Strafen "sind unnötig"

Der Japaner hat offen darüber gesprochen, dass er von Gasly lernen muss, und sagte in Suzuka, dass er glaubt, dass es noch "einige Dinge" gibt, die er von seinem scheidenden Teamkollegen in ihren letzten gemeinsamen Rennen bei AlphaTauri lernen will.

"Sicherlich muss ich die Art von Fehlern, die ich in Singapur gemacht habe, definitiv reduzieren, und andere Dinge, zum Beispiel die Strafen", so der Japaner. "Diese Dinge sind unnötig. Das sind Dinge, die ich definitiv verbessern muss, aber gleichzeitig bin ich mit der Pace, vor allem auf einer Runde, recht zufrieden und habe bisher gute Fortschritte gemacht. Also werde ich diesen Schwung bis zum nächsten Jahr beibehalten."

Der Teamchef von AlphaTauri, Franz Tost, hat bereits darüber gesprochen, dass Tsunoda seine Emotionen unter Kontrolle bringen muss, nachdem sein Fahrer in Monza eine Gridstrafe wegen zu vieler Verwarnungen erhalten hat. Seit Einführung dieser Regel hat das vor Tsunoda noch keiner geschafft.

Punktelos seit Barcelona: Tsunoda will wieder in den Rhythmus kommen

Seit dem Großen Preis von Spanien im Mai hat der Japaner zudem keinen einzigen Punkt mehr geholt, aber AlphaTauri hatte in dieser Zeit Mühe, mit den anderen Mittelfeld-Teams mitzuhalten und ist in der Konstrukteurswertung auf den neunten Platz abgerutscht.

"Das wird wahrscheinlich eine gute Gelegenheit sein, um wieder in den Rhythmus zu kommen", fügt er hinzu. "Aber ich denke, ich lerne immer noch, und [es gibt] viele Dinge, die ich lernen muss, aber ich scheine ziemlich viel Selbstvertrauen zu haben, um das zu tun."

