Tsunoda und Red Bull: Bloß kein Missverständnis aufkommen lassen!

Wenn Honda zur Formel-1-Saison 2026 von Red Bull zu Aston Martin wechselt, geht Yuki Tsunoda dann gleich mit? Dergleichen ist vor dem Katar-Grand-Prix 2023 in Losail der Gegenstand von Spekulationen. Tsunoda selbst aber wünscht sich vor allem, dass dadurch kein falsches Bild von ihm gezeichnet wird.

Er meint: "Am wichtigsten ist mir, dass es nicht zu einem Missverständnis mit Red Bull kommt. Zum Beispiel: Dass ich mich jetzt auf Aston Martin oder dergleichen konzentrieren könnte. Ich bin bei AlphaTauri und fahre schon seit meinem 18. Lebensjahr [im Red-Bull-Kader]. Deshalb liegt mein Fokus darauf, für Red Bull meine Leistung zu erbringen, und nicht auf Aston Martin."

Er wünsche sich eine Zukunft im Red-Bull-Universum, sagt Tsunoda weiter. Konkret stellt er sich das zweite Red-Bull-Cockpit neben Max Verstappen vor, wenn er erklärt: "Hoffentlich denkt man wirklich ernsthaft über mich nach. Aber wenn ich mich gut schlage als Fahrer, dann stehe ich hoffentlich weit oben auf der Liste."

"Wenn das nicht der Fall wäre, müsste ich es verstehen. Aber wenn ich meine Leistung bringe, dann fände ich es gut, wenn etwas durchgetauscht werden würde [im Red-Bull-Kader]."

Aber ob sich da der anstehende Wechsel von Tsunoda-Förderer Honda zu Aston Martin nicht negativ auf die Zukunftsaussichten von Tsunoda auswirken könnte? "Wäre das der Fall, wäre ich sicher nicht happy darüber", sagt Tsunoda.

"Ich weiß nicht, welche Gespräche [zwischen Red Bull und Honda] laufen, wo Honda doch noch immer die Antriebe zur Verfügung stellt. Aber ich schätze, die Perspektive von Honda lautet: Solange ich erfolgreich bin und solange ein japanischer Fahrer Erfolg haben kann, solange ist es Honda egal, wohin ich gehe.

Tsunoda: Wo ich fahre, spielt für Honda keine Rolle

Honda gehe es darum, einen erfolgreichen japanischen Fahrer in der Formel 1 zu haben, meint Tsunoda. "Es wäre natürlich ein Glücksfall, wenn wir zusammenarbeiten und gemeinsam erfolgreich sein könnten, aber unterm Strich ist Honda das egal. Und das gefällt mir wirklich an diesem Unternehmen. Deshalb glaube ich: Hondas Konzentration liegt gar nicht auf Aston Martin oder worauf auch immer."

"Honda konzentriert sich auf einen Fahrer, auf Yuki Tsunoda, und auf die Unterstützung, um mich zu einem erfolgreichen Fahrer zu machen."

Und zumindest 2024 ändert sich nichts an der Ausgangslage von Tsunoda in der Formel 1: Er fährt auch in der kommenden Saison für AlphaTauri, nachdem sein Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert wurde. Was danach passiert, ist offen: Theoretisch könnte der zweite Red-Bull-Platz für 2025 frei werden, weil Sergio Perez dort nur bis einschließlich 2024 an das Team gebunden ist. (Hier die Vertragslaufzeiten der aktuellen Formel-1-Fahrer abrufen!)

