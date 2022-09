Tsunoda unsicher über Teamleader-Rolle bei potenziellem Gasly-Abgang

Audio-Player laden

Yuki Tsunoda glaubt, dass es schwierig wäre, sofort in die Fußstapfen von Pierre Gasly als Teamleader bei AlphaTauri zu treten, sollte der Franzose 2023 zu Alpine wechseln. Gasly könnte AlphaTauri und die Red-Bull-Familie am Ende des Jahres verlassen, da Alpine Interesse hat, Gasly als Fernando-Alonso-Ersatz zu verpflichten.

Die Gespräche zwischen Red Bull und Alpine über die Bedingungen von Gaslys Entlassung laufen noch, aber der Deal hängt davon ab, ob IndyCar-Rennsieger Colton Herta als Ersatz geholt werden kann und eine mögliche Ausnahme für eine FIA-Superlizenz erhält.

Sollte er von AlphaTauri für die nächste Saison verpflichtet werden und Herta hinzukommen, würde Tsunoda als der erfahrenere Fahrer des italienischen Teams in die Saison gehen. Der Japaner selbst hat noch keinen Vertrag für das kommende Jahr, doch eine Verlängerung scheint nur Formsache zu sein.

Tsunoda: Werde nicht sofort in der Lage sein

Auf die Frage, ob er sich in der Lage fühle, das Team zu führen, wenn er an der Seite eines Fahrers ohne Formel-1-Erfahrung fahren würde, antwortet Tsunoda: "Natürlich wird es schwer sein. Pierre gibt immer gutes Feedback, selbst wenn das Team Probleme hat, und ich habe viel von ihm gelernt."

"Ich erwarte nicht, dass ich sofort in der Lage bin, solch eine Leistung zu bringen oder dem Team sofort Feedback zu geben wie Pierre. Aber im Moment lerne ich so viel wie möglich von ihm. Aktuell gehen wir den gleichen Weg, nämlich das Auto so weit wie möglich zu entwickeln, um eine konstantere Pace während des Rennwochenendes zu haben."

AlphaTauri gab bereits im Juli bekannt, dass Gasly bis 2023 im Team bleiben wird, hat aber noch keine offiziellen Angaben zu Tsunodas Zukunft gemacht. Der Teamchef von AlphaTauri, Franz Tost, hielt sich bedeckt, als er am Wochenende des Großen Preises der Niederlande über die Fahrerpläne sprach, und sagte, dass das Aufgebot für das nächste Jahr "im Moment" aus Gasly und Tsunoda bestehen werde.

Teamchef Tost traut Tsunoda Teamleader-Rolle zu

Obwohl Tost sagt, dass Red Bull noch bestätigen muss, dass Tsunoda nächstes Jahr bei AlphaTauri bleibt, fügt er hinzu, dass der japanische Youngster das Team führen könnte, "wenn das Auto gut genug ist".

Obwohl es klare Anzeichen dafür gibt, dass er 2023 bei AlphaTauri bleiben wird, sagte Tsunoda in Spa, dass dies von "Dingen im Hintergrund" abhängt und dass er sich nur "auf sich selbst konzentrieren und Ergebnisse erzielen kann."

Mit Bildmaterial von Circuitpics.de.