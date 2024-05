Tsunoda: Wenn wir so weitermachen, können wir die Top 5 angreifen!

Yuki Tsunoda schwärmt nach dem Formel-1-Rennen von Miami von den Fortschritten seines Racing-Bulls-Team und glaubt, dass man bald sogar die Top-5-Teams angreifen kann, wenn das Team weiter zulegen kann.

In den ersten Saisonrennen 2024 war das Formel-1-Feld in zwei Hälften geteilt, in dem die erste Hälfte die Punkte unter sich ausgemacht hatte, wenn nichts Außergewöhnliches passierte. RB und Haas konnten immer wieder Krümel aufsammeln, doch vor allem die Racing Bulls haben zuletzt starke Fortschritte gemacht, sodass in Miami ein gutes Ergebnis heraussprang.

Tsunoda konnte im Rennen als Siebter sechs Zähler holen, die zu seinem Punkt aus dem Sprint dazukamen. Teamkollege Daniel Ricciardo hatte im Sprint sogar Platz vier belegt, sodass der Rennstall am Wochenende mit zwölf Zählern im Gepäck nach Hause fliegt.

Damit hat RB 2024 schon 19 Punkte geholt und damit fast so viele wie in der kompletten Vorsaison. Damals war man mit 21 Zählern zum WM-Finale nach Abu Dhabi gereist, wo man noch einmal vier weitere Zähler holte.

Im Kampf um die Vorherrschaft der zweiten Hälfte hat RB damit schon einmal gut vorgelegt. "Unglaublich, die Pace war da", strahlt Tsunoda nach dem Rennen in Miami und sagt, dass er im letzten Stint sogar fast auf Augenhöhe mit Ferrari und McLaren fahren konnte. "So etwas war für uns in den ersten Rennen nicht möglich."

"Das zeigt einfach, wie stark wir pushen und welche Fortschritte wir in diesem Jahr machen", so der Japaner. "Und dass Daniel Vierter war, zeigt einfach, wie viel Pace im Auto steckt."

Bald wieder Geheimfavorit?

Solche Aussagen hatte man auch vor der Saison schon gehört. Die Racing Bulls galten als kleiner Geheimfavorit auf vordere Plätze und wollten sogar das Podium ins Visier nehmen. Die Ernüchterung kam in den ersten Rennen, wo Tsunoda im Qualifying zwar immer wieder an den Top 10 klopfte, aber im Rennen dann nicht viel ausrichten konnte.

Erst im dritten Saisonrennen gab es für ihn die ersten Punkte, während Teamkollege Ricciardo von einer Pleite zur nächsten fuhr. In China schien sich das Blatt jedoch zu wenden: Mit neuen Chassis wusste der Australier zu überzeugen, bis er von Lance Stroll aus dem Rennen befördert wurde.

Tsunoda hatte hingegen große Probleme und strandete nach einer Kollision mit Kevin Magnussen ebenfalls vorzeitig am Streckenrand. "Das Rennen habe ich schon vergessen, daran möchte ich nicht erinnert werden", winkt er ab.

Top-5-Teams im Visier

Er blickt lieber auf die aktuelle Situation und die guten Aussichten: "Wir sind in jedem Rennen so um Platz zehn gefahren, aber dabei ist es zuletzt nicht geblieben, sondern wir sind sogar Achter, Neunter, Siebter oder Vierter geworden. Die Fortschritte sind enorm", lobt er.

"Natürlich sind wir noch nicht auf einem Niveau wie etwa Mercedes, aber heute konnte ich sogar eine schnellere Pace gehen als ein Mercedes", so Tsunoda. "Und wenn wir so weitermachen, dann holen wir die Top-5-Teams irgendwann ein. Im Moment sind sie noch zu schnell für uns, aber das ist jetzt unser Ziel."

Große Hoffnungen setzt das Team auf das nächste Rennen in Imola, was für viele Teile der Belegschaft ein Heimspiel ist. Letztes Jahr musste das Rennen aufgrund der Flutkatastrophe in der Emilia-Romagna ausfallen, was Tsunoda schade findet, doch diesmal soll es für das Team ein gelungener Event werden.

"Hoffentlich können wir ein gutes Rennen haben und einen guten Event für die Emilia-Romagna hinlegen nach den Schwierigkeiten im vergangenen Jahr."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.