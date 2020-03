TV-Experte Brundle: Verstappen mittlerweile besser als Hamilton?

Wer ist aktuell der beste Fahrer im Formel-1-Feld? Die nackten Zahlen sprechen mit sechs WM-Titeln klar für Lewis Hamilton. Sky-Experte Martin Brundle hat im Rahmen eines Q&A auf Twitter nun aber verraten, dass er nicht glaubt, dass sich Hamilton über eine ganze Saison so klar gegen Max Verstappen durchsetzen würde, wenn beide das gleiche Material hätten - zumindest nicht mehr.

"Bis 2019 hätte ich mein Geld immer auf Hamilton gesetzt", holt der ehemalige Formel-1-Pilot aus. "Aber ich habe das Gefühl, dass das Blatt sich wendet. Deshalb bin ich besonders traurig, dass wir Max gegen Lewis aktuell nicht sehen können", spielt er auf die aktuelle Coronakrise an. Die Saison 2020 wird nach aktuellem Stand frühestens Mitte Juni in Kanada beginnen.

Verstappen lieferte mit drei Siegen und WM-Platz drei in der abgelaufenen Saison 2019 sein bislang bestes Jahr in der Formel 1 ab. Während der 22-Jährige in dieser Saison letztmalig die Chance hat, jüngster Weltmeister aller Zeiten zu werden, könnte Hamilton bei einem weiteren WM-Triumph mit Rekordchampion Michael Schumacher gleichziehen.

