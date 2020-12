TV-Quoten Abu Dhabi 2020: Vorjahreswerte überall übertroffen

Zum Abschluss der Formel-1-Saison 2020 noch einmal ein Plus: RTL, Sky und ORF haben beim Abu-Dhabi-Grand-Prix am Sonntag ihre Vorjahreszahlen übertroffen. Die Gesamtbilanz im Vergleich zur Saison 2019 allerdings fällt gemischt aus. (Alle Daten und Vergleichswerte in unserer TV-Übersicht abrufen!)

RTL hat mit im Schnitt 3,98 Millionen Zuschauern pro Rennen praktisch das Vorjahresniveau gehalten und beim Marktanteil mit durchschnittlich 24,7 Prozent geringe Einbußen erzielt. ORF dagegen legte mit 592.000 Zusehern pro Grand Prix merklich zu, einzig der Marktanteil blieb stabil bei 37 Prozent.

Den größten Zuwachs verzeichnete Sky Deutschland mit im Schnitt 510.000 TV-Zuschauern pro Rennen. Das entspricht einer Steigerung um 19 Prozent zum Vorjahr. Der Marktanteil lag mit 3,1 Prozent ebenfalls etwas höher als 2019.

Sky Deutschland meldet neuen Rekordwert

Für Sky Deutschland bedeuten die Zahlen zur Formel-1-Saison 2020 einen neuen Rekordwert: Durchschnittlich verfolgten laut Senderangaben 979.000 Zuschauer das Wochenend-Angebot des Pay-TV-Kanals mit Freien Trainings, Qualifying und Rennen via TV, Sky Go und Sky Ticket, so viele wie noch nie.

Und: 2021 könnten diese Werte noch einmal steigen, weil Sky dann die Formel 1 exklusiv in Deutschland zeigt - RTL beendet seine Live-Berichterstattung zur Formel 1 nach über 30 Jahren.

Im vorerst letzten Live-Rennen auf RTL erreichte der deutsche Privatsender 3,51 Millionen Zuseher bei einem Marktanteil von 17,9 Prozent. Sky kam auf 550.000 Zuschauer (6,1 Prozent Marktanteil), ORF auf 643.000 (35 Prozent). Das entspricht jeweils einer deutlichen Steigerung im Vergleich zum Vorjahr beim Abu-Dhabi-Grand-Prix.

Die Saisonbestleistung 2020 erzielte RTL beim Ungarn-Grand-Prix (4,49 Millionen), Sky beim Österreich-Grand-Prix (607.000) und ORF beim Sachir-Grand-Prix (710.000).

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.