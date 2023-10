TV-Quoten Austin 2023: Drittbeste Saisonwerte für ServusTV

Der USA-Grand-Prix 2023 in Austin war das erste Formel-1-Rennwochenende nach der WM-Entscheidung zugunsten von Max Verstappen und hat zumindest ServusTV in Österreich gute Quoten beschert. (Hier unsere Quoten-Übersicht zur Saison 2023 abrufen!)

Der Red-Bull-Haussender kam mit seiner Übertragung zum Grand Prix am Sonntag auf 573.000 Zuschauer und erzielte damit sein drittbestes Ergebnis in der Formel-1-Saison 2023. Einzig das Auftaktrennen in Bahrain mit 643.000 und der Niederlande-Grand-Prix in Zandvoort mit 629.000 Fans waren für ServusTV noch erfolgreicher verlaufen.

Der Marktanteil lag mit 22,4 Prozent beziehungsweise 26,3 Prozent in der Zielgruppe bis 49 Jahre deutlich unter dem Saisonschnitt, aber im erwartbaren Rahmen für ein Abendrennen in unserer Zeitzone. Der ORF hatte in Österreich in den vergangenen Jahren trotz größerer Reichweite ebenfalls nur 27 beziehungsweise 23 Prozent erreicht.

Sky-Zahlen deutlich schwächer als in den Vorjahren

Bei Sky in Deutschland fielen die Zahlen geringer aus als bei ServusTV in Österreich. Es verfolgten nur 486.000 Zuschauer den Grand Prix auf dem Pay-TV-Sender. Das sind deutlich weniger als 2022 mit 680.000 und 2021 mit 640.000 Zusehern. Die Saisonbestleistung stammt mit 891.000 ebenfalls vom Auftaktrennen in Bahrain.

Es gab in diesem Jahr aber auch schon schwächere Resultate: Bei den Formel-1-Klassikern in Monaco und Suzuka sahen zum Beispiel nur 360.000 beziehungsweise 279.000 die Grands Prix live bei Sky im Fernsehen.

Weitere 184.000 Zuschauer sahen den USA-Grand-Prix im Sky-Streaming, was das Gesamtpublikum auf 670.000 hebt. Also ungefähr so viele Fans, wie im vergangenen Jahr nur im TV zugesehen hatten.

Sky kam mit seiner Live-Übertragung in Austin immerhin auf einen Marktanteil von 5,1 Prozent in der Zielgruppe, was ungefähr im Saisondurchschnitt liegt. Für das Gesamtpublikum verzeichnete der Sender einen Marktanteil von 2,0 Prozent.

Den Sprint am Samstag hatten kombiniert 181.000 bei Sky verfolgt, davon 18.000 im Stream. Der Marktanteil lag hier bei 1,3 Prozent. Jeweils geringer fielen die Werte für das Sprint-Shootout am Samstag und das Qualifying am Freitag aus, mit 167.000/0,5 Prozent beziehungsweise 152.000/0,9 Prozent.

Beim auf Austin folgenden Mexiko-Grand-Prix 2023 in Mexiko-Stadt ist neben Sky in Deutschland der ORF in Österreich mit der TV-Übertragung betreut. ServusTV übernimmt wieder zum übernächsten Rennwochenende beim Brasilien-Grand-Prix in Sao Paulo.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.