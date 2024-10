TV-Quoten Austin 2024: Besser als im Vorjahr für Sky und ServusTV

Die beiden WM-Rivalen Max Verstappen und Lando Norris machten es spannend beim USA-Grand-Prix 2024 in Austin, aber nur hinter dem Ferrari-Duo, das beim sechstletzten Grand Prix des Jahres einen Doppelsieg erzielte. Wie aber schnitten die deutschsprachigen Fernsehpartner der Formel 1 in Deutschland und Österreich ab beim Rennen auf dem Circuit of The Americas in Austin?

Pay-TV-Sender Sky war am Wochenende wieder einmal Solist auf dem deutschen Fernsehmarkt und begeisterte am Sonntagabend 526.000 TV-Zuschauer für seine Live-Übertragung. Das bedeutet eine Steigerung um 40.000 gegenüber dem Vorjahr in Austin, liegt aber deutlich unter den 680.000, die noch 2022 den USA-Grand-Prix gesehen hatten. (Hier unsere aktuelle Quoten-Übersicht abrufen!)

Eine leichte Verbesserung stellte sich auch beim Marktanteil ein: von 2,0 Prozent im vergangenen Jahr auf 2,2 Prozent in diesem Jahr. Auch hier wurde der 2022er-Wert von 2,6 Prozent nicht erreicht.

Inklusive Streaming (+162.000) erzielte Sky für den USA-Grand-Prix ein Gesamtpublikum von 688.000.

Das reine TV-Ergebnis fiel für die laufende Saison 2024 unterdurchschnittlich aus: Bislang kommt Sky pro Grand Prix im Schnitt auf 546.000 Zusehende. Der Marktanteil liegt im Durchschnitt bei 5,4 Prozent.

ServusTV schlägt Sky im Direktvergleich

In Österreich lief die Formel 1 am Wochenende bei Privatsender ServusTV, der Sky mit 587.000 reinen TV-Zuschauern um 61.000 übertraf, und das im wesentlich kleineren Fernsehmarkt.

Positiv für ServusTV fällt auch der Vorjahresvergleich aus: 2023 hatten 573.000 den USA-Grand-Prix beim Red-Bull-Kanal gesehen, also 14.000 weniger. Der Marktanteil lag bei 23,7 Prozent und damit ebenfalls über dem Vorjahreswert (22,4 Prozent). (Mehr dazu in unserer Quoten-Übersicht!)

Für ServusTV war es somit ein überdurchschnittliches Abschneiden: Im Schnitt erreicht der Sender dieses Jahr rund 494.000 Formel-1-Fans mit seinen Live-Übertragungen. Der Marktanteil von 23,7 Prozent wiederum war für das Abendrennen in Austin geringer als sonst: Der Saisonschnitt steht hier bei 37,5 Prozent.

Wie der Sprint verfolgt wurde

Interessant sind auch die Zahlen zu den weiteren wichtigen Einheiten am Wochenende, das unter dem Sprintformat ausgetragen wurde, also mit einem zusätzlichen kurzen Rennen über 100 Kilometer.

Auch hier schnitt ServusTV mit 355.000 Zuschauern besser ab als Sky mit 265.000 Zusehenden. Selbst in der Kombination aus traditionellem Fernsehen und Streaming kam Sky "nur" auf 352.000. Während ServusTV einen Marktanteil von 15,5 Prozent in Österreich erzielte, waren es 1,1 Prozent bei Sky in Deutschland.

Welche Sender den Mexiko-Grand-Prix live zeigen