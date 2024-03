TV-Quoten Australien 2024: Fernseh-Publikum schrumpft erneut

Der Sinkflug der Formel-1-Zuschauerzahlen im deutschsprachigen Fernsehen hält weiter an. Denn beim dritten Rennen der Saison 2024, dem Grand Prix von Australien in Melbourne, blieben die Werte von Sky in Deutschland und ServusTV in Österreich teils deutlich hinter den Vorjahreswerten zurück. (Hier unsere Formel-1-Quotenübersicht zur Saison 2024 abrufen!)

Bei Pay-TV-Sender Sky in Deutschland schalteten am Sonntagmorgen insgesamt 338.000 TV-Zuschauer ihre Geräte ein, um die Live-Übertragung aus Melbourne zu verfolgen. Das bedeutet ein großes Minus im Vergleich zum Vorjahr (443.000) und noch größere Verluste im Vergleich zu 2022, als 506.000 den Grand Prix bei Sky gesehen hatten.

Selbst mit seinem Gesamtpublikum inklusive Streaming - plus 65.000 - kam Sky nur auf knapp über 400.000 Zuschauer.

Einzig der Marktanteil fiel positiv aus für Sky: Mit 13,6 Prozent lag der Australien-Grand-Prix 2024 deutlich über den Vorjahreswerten. Mehr noch: Für Sky sind diese 13,6 Prozent die bisherige Bestleistung seit 2021 und übertreffen die 11,1 Prozent vom Australien-Rennen 2022.

Deutliche Verluste bei ServusTV

Noch krasser ist der Zuschauer-Rückgang bei ServusTV in Österreich: Gerade mal 128.000 Fans waren bei der Live-Übertragung zum Australien-Grand-Prix dabei. Das sind weniger als ein Drittel im Vergleich zum Vorjahr bei ServusTV (457.000) und ebenfalls deutlich weniger als 2022 beim ORF (433.000).

Für ServusTV sind diese Werte sogar ein neuer Tiefpunkt: Einzig 2021 beim Heimrennen in Österreich hatte der Sender mit 112.000 schlechter abgeschnitten, aber damals hatten Servus TV und ORF parallel vom Grand Prix berichtet und so das Gesamtpublikum unter sich aufgeteilt. Der Australien-Wert 2024 kam ohne direkte Konkurrenz im Land zustande.

Mit 42,9 Prozent fiel der Marktanteil von ServusTV zwar ordentlich aus, aber auch hier ist der Unterschied zur Saison 2023 mit 58,3 Prozent klar erkennbar. Der ORF hatte 2022 noch 65 Prozent Marktanteil erzielt.

Welche Auswirkungen die frühe Startzeit hat

Die vergleichsweise hohen Marktanteile bei Australien-Rennen sind kein Zufall und vor allem der frühen Startzeit von 5 Uhr geschuldet, weil dann das TV-Publikum generell kleiner ist und mehr Anteile auf die Formel-1-Sender entfallen.

Aufgrund der Tageszeit bleiben umgekehrt die Einschaltzahlen hinter den sonstigen Grands Prix zurück, die am Nachmittag gefahren werden. Sowohl für Sky als auch für ServusTV war Australien das bisher schwächste Rennen in diesem Jahr. (Hier unsere Quoten-Übersicht zur Formel-1-Saison 2024 abrufen!)

Welche Sender das Rennen in Japan zeigen

Und so geht es weiter mit der Formel 1 im deutschsprachigen Fernsehen: Den Japan-Grand-Prix in Suzuka am 7. April 2024 zeigt in Deutschland exklusiv Sky. RTL kehrt erst im Sommer zum Ungarn-Grand-Prix zurück. In Österreich kommt für Japan wieder der ORF zum Zuge und ServusTV zeigt anschließend das Rennen in China live im TV.

