TV-Quoten Bahrain 2024: Die Bilanz von Sky, RTL und ServusTV

Die TV-Partner der Formel 1 in Deutschland und Österreich haben beim Saisonauftakt 2024 in Bahrain schwache Werte erzielt. Sky und ServusTV blieben jeweils deutlich unter den Vorjahresergebnissen. Und auch RTL überzeugte bei seinem Formel-1-Comeback nicht. (Hier die aktuelle Quoten-Übersicht zur Formel-1-Saison 2024 abrufen!)

In seiner bis dato letzten Teilzeit-Saison 2022 war RTL stets auf eine Reichweite von über 2,0 Millionen Zuschauern gekommen. Nun lag die Quote für die Live-Übertragung des Bahrain-Grand-Prix 2024 bei 1,9 Millionen Fans.

Der Marktanteil von 14,8 Prozent aber kann sich sehen lassen: Er liegt auf dem Niveau der Sky-Bundesliga-Konferenz, die am Samstag (2. März) teilweise parallel zum Formel-1-Rennen ausgestrahlt wurde.

Einen Vorjahresvergleich gibt es nicht für RTL: In den zurückliegenden drei Jahren hat der Sender nie den Bahrain-Grand-Prix live gezeigt.

Sky mit großen Verlusten im Vorjahresvergleich

Sky wiederum ist seit Jahren dabei - doch der Trend ist rückläufig: 2021 betrug das TV-Publikum des Pay-Senders für den Auftakt in Bahrain noch 1,1 Millionen. 2022 hielt Sky die Million, 2023 waren es noch knapp 890.000 TV-Zuschauer. Beim diesjährigen Saisonauftakt aber verzeichnete Sky nur 431.000 TV-Zuseher, wohl auch aufgrund des parallelen RTL-Angebots im Free-TV und der Bundesliga-Konferenz.

Weitere 130.000 Fans verfolgten das Formel-1-Geschehen via Sky-Streaming und erhöhten das Gesamtpublikum des Senders auf 561.000, was aber immer noch deutlich unter den Vorjahreswerten liegt. Gleiches gilt auch für den Marktanteil von 3,4 Prozent: Auch hier ist eine rückläufige Tendenz erkennbar nach zuletzt 5,1 Prozent für Bahrain 2023.

Klarer Quoten-Rückgang auch bei ServusTV

Weniger stark sind die Zuschauerzahlen bei ServusTV in Österreich eingebrochen, aber auch dort ist ein klarer Quoten-Rückgang zu beobachten: 2021 und 2023 hatte der Red-Bull-Sender ein Publikum von jeweils rund 640.000 erreicht und der ORF war 2022 auf 775.000 Zuschauer gekommen. Beim Bahrain-Grand-Prix 2024 betrug das ServusTV-Ergebnis aber nur noch 445.000.

Der Marktanteil wiederum lag mit 32,6 Prozent fast auf dem Niveau der Vorjahre mit 33 und 35 Prozent für ServusTV in den Saisons 2023 und 2021. Der ORF hatte 2022 42 Prozent verzeichnet.

Nach Veranstalter-Angaben betrug das Vor-Ort-Publikum in Bahrain 100.000 Zuschauer.

(Hier klicken: Die Quoten-Übersicht zur Saison 2024 mit allen aktuellen Werten)

Wer das nächste Rennen in Saudi-Arabien zeigt

Beim folgenden Grand Prix in Dschidda in Saudi-Arabien ist in Deutschland Sky der einzige Live-Sender. RTL steigt erst wieder mit dem Ungarn-Grand-Prix im Sommer in die Formel-1-Live-Berichterstattung ein.

In Österreich gibt in Saudi-Arabien der ORF sein Saisondebüt 2024. ServusTV pausiert und ist turnusgemäß beim Australien-Grand-Prix wieder als Formel-1-Sender dabei.

Mit Bildmaterial von circuitpics.de.