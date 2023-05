TV-Quoten Baku 2023: Verluste für Sky und ORF im Vergleich zu Vorjahren

Der Grand Prix von Aserbaidschan in Baku war in der Formel-1-Saison 2023 kein Quotenrenner. Sowohl Sky in Deutschland als auch ORF in Österreich blieben bei ihren Einschaltzahlen hinter den aktuellen Durchschnittswerten zurück und schnitten im Vergleich zu den Vorjahren in Baku schlechter ab. Und das trotz vier Wochen Rennpause seit dem Grand Prix von Australien zu Monatsbeginn.

Im Direktvergleich der TV-Partner kam der ORF in Österreich mit 502.000 Zusehern beim Grand Prix von Aserbaidschan leicht besser weg als Sky in Deutschland. 2021, als der ORF zuletzt das Rennen in Baku gezeigt hatte, war das Publikum mit 648.000 Fans größer gewesen. ServusTV hatte 2022 in Baku wiederum eine kleinere Zuschauerschaft erreicht, nämlich 468.000. (Hier alle Zahlen zu 2023 und den Vorjahren abrufen!)

Der Marktanteil für den ORF lag beim diesjährigen Grand Prix im üblichen Bereich von 44 Prozent nach 42 Prozent vor zwei Jahren und 49,7 Prozent für ServusTV in der Saison 2022.

Das Sprintrennen am Samstag hatten 310.000 Zuschauer beim ORF erfolgt. Es interessierten sich also knapp drei Fünftel der Sonntagszuseher auch schon für das erste Rennen des Wochenendes unter dem Formel-1-Sprintformat. Der ORF-Marktanteil betrug hier 32 Prozent.

Zuschauer-Rückgang bei Sky im Vergleich zu 2022 und 2021

Mit seiner Grand-Prix-Übertragung in Aserbaidschan kam Sky laut dem Branchendienst DWDL auf ein TV-Publikum von 500.000 und punktete vor allem in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen mit einem ordentlichen Marktanteil von 11,6 Prozent. Weitere Daten zu den Sky-Sendungen vom Wochenende liegen bislang noch nicht vor.

Bekannt sind aber natürlich die Vorjahres-Resultate: 2022 hatten 650.000 Fans den Grand Prix von Aserbaidschan bei Sky gesehen, 2021 sogar 742.000 Zuschauer. Dieser Trend setzte sich mit dem diesjährigen Rennen fort.

Für das Highlight-Programm bei Sport1 am Sonntagabend verzeichnete der deutsche Sender bis zu 130.000 Zuschauer. Im Schnitt schalteten 60.000 zur abendlichen Zusammenfassung mit Analyse ein, weniger als zuletzt bei den Höhepunkten zum Australien-Grand-Prix. Sport1 kam dieses Mal auf einen Marktanteil von 0,2 Prozent und auf 0,4 Prozent in der Zielgruppe.

Für den Miami-Grand-Prix am Wochenende bleibt es bei der Aufstellung von Baku: In Deutschland zeigt Sky alle Formel-1-Einheiten live, Sport1 wieder die Höhepunkte. In Österreich ist erneut der ORF mit der TV-Übertragung betraut. Ab Imola übernimmt ServusTV und zeigt dann auch den Klassiker in Monaco.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.