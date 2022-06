TV-Quoten Baku: Sommer sorgt für schlechte Quoten, aber gute Marktwerte

Audio-Player laden

Das sommerliche Wetter dürfte die Formel 1 am vergangenen Wochenende viele Zuschauer gekostet haben. Denn der Große Preis von Aserbaidschan fuhr sowohl in Deutschland als auch in Österreich die schlechtesten Quoten des Jahres ein - das Frühmorgen-Rennen in Australien einmal ausgeklammert.

Nur 650.000 Zuschauer wollten bei Sky dabei zuschauen, wie Max Verstappen in Baku gewinnt und seine WM-Führung ausbaut. Zuvor war Barcelona mit 694.000 Zuschauern im linearen TV der schlechteste Saisonwert. Im Vorjahr hatte das Rennen von Baku noch 742.000 Fans vor die Bildschirme gelockt.

Über Sky WOW und Sky Go kamen noch einmal 200.000 Fans hinzu, sodass die Gesamteinschaltquote bei 850.000 Zuschauern lag.

Der Marktanteil bei den Gesamtzuschauern lag bei 6,5 Prozent und damit wieder einmal deutlich unter dem Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Dort holte man sogar sehr ordentliche 14,5 Prozent und damit auch geringfügig mehr als beim Rennen in Monaco vor zwei Wochen.

Zum Qualifying am Samstag hatten 360.000 Zuschauer eingeschaltet, was einem Marktanteil von 4,1 Prozent entsprach. Hinzu kamen noch einmal 105.000 Zuschauer über die Zusatzangebote.

Auch ServusTV in Österreich konnte in Sachen Gesamtreichweite nicht so gut punkten wie zuvor. 468.000 Zuschauer haben das Rennen am Sonntag live verfolgt, was deutlich hinter dem bislang schlechtesten Nachmittag-Rennen liegt: Den Platz hatte bislang Imola mit 630.000 Zuschauern belegt.

Im Vorjahr waren noch 648.000 Zuschauer beim ORF dabei. Trotzdem ist der Marktanteil mit 49,7 Prozent erneut überragend - ServusTVs Bestwert der Saison.

Beim kommenden Rennen in Kanada ist wieder der ORF an der Reihe. Vergleiche mit den Vorjahren wird es dort allerdings nicht geben, da das Rennen zum ersten Mal seit drei Jahren wieder stattfinden wird.

