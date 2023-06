TV-Quoten Barcelona 2023: Aufatmen bei Sky nach Monaco-Enttäuschung

Der Monaco-Grand-Prix 2023 bescherte Sky gerade einmal 360.000 Zuschauer. Umso größer dürfte die Erleichterung in Unterföhring sein, dass das Formel-1-Rennen in Spanien eine Woche später laut 'DWDL' mehr als doppelt so viele Menschen vor den Fernseher lockte.

Im Schnitt verfolgten 780.000 Fans das Rennen in Barcelona - und damit sogar rund 90.000 mehr als im Vorjahr, als den Großen Preis von Spanien 694.000 Menschen auf Sky sahen. Und faktisch haben sogar noch mehr Zuschauer das Rennen verfolgt.

Denn Sky übertrug den Grand Prix dieses Mal zusätzlich kostenlos im Livestream auf YouTube und der eigenen Webseite. Offizielle Zahlen gibt es hierzu zwar nicht, jedoch weist alleine der YouTube-Stream bis heute rund 650.000 weitere Zuschauer aus.

Allerdings ist diese Zahl mit Vorsicht zu genießen, denn gezählt werden hier sämtliche Aufrufe, also zum Beispiel auch die der Fans, die sich das Rennen (oder auch nur einzelne Szenen) nicht live sondern erst im Anschluss noch einmal als Wiederholung angeschaut haben.

'DWDL' meldet in diesem Zusammenhang, dass der Stream in der Startphase eine Live-Zuschauerzahl von rund 120.000 vermeldete. Zum weiteren Stream auf der Sky-Webseite selbst gibt es bislang überhaupt keine öffentlichen Zahlen.

2022 hatte RTL noch eine Sublizenz von Sky erworben und vier Formel-1-Rennen im TV frei empfangbar übertragen. Für 2023 wurde der Vertrag jedoch nicht verlängert, weshalb Sky in diesem Jahr nun selbst vier Rennen im kostenlosen Livestream überträgt.

Etwas weniger gut fielen die Quoten derweil in Österreich aus, wo der ORF das Rennen übertrug und auf 526.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 42 Prozent kam.

Weniger Fans sahen im ORF, das sich die Rennen in Österreich mit ServusTV teilt, 2023 bislang lediglich in Baku (502.000) zu. Auch im Vorjahr waren es mit 631.000 Zuschauern und einem Marktanteil von 51 Prozent bessere Zahlen beim Spanien-Grand-Prix gewesen.

Das kommende Rennen in Kanada (18. Juni) wird in Österreich dann wieder exklusiv von ServusTV übertragen.

Mit Bildmaterial von circuitpics.de.