TV-Quoten Barcelona: Sky mit Aufwärtstrend, ORF verliert

Der Grand Prix von Barcelona-Katalonien 2026 war nach Vor-Ort-Zuschauern das bisher bestbesuchte Formel-1-Rennwochende am Circuit de Barcelona-Catalunya. Zumindest bei Sky in Deutschland war das Interesse der TV-Zuschauer ebenfalls größer als in den Vorjahren: Das diesjährige Rennen sahen 632.000 Fans bei Sky im Fernsehen und weitere 150.000 Zuschauer im Stream.

Das sind gute Zahlen für den deutschen Bezahlsender: 2026 hat bisher nur das Rennen in Miami mit 735.000 TV-Zuschauern besser abgeschnitten als Barcelona. 632.000 Zuschauer liegen außerdem deutlich über dem bisherigen Saisondurchschnitt von rund 520.000 Zuschauern pro Live-Übertragung.

Positiv für Sky fällt auch der Vorjahresvergleich aus: Nach zwei Jahren mit sinkenden Quoten für den Grand Prix schaffte der Pay-TV-Kanal nun die Trendwende und verbesserte sich in Barcelona um über 110.000 Zuschauer. Aber: 2025 hatte RTL das Rennen zeitgleich im Free-TV gezeigt und mit seinen 1,73 Millionen Zuschauern vermutlich Sky an Reichweite gekostet.

In Österreich blieb der öffentlich-rechtliche ORF mit 511.000 Zuschauern nur knapp über dem aktuellen Saisondurchschnitt von rund 508.000 Zuschauern pro Live-Übertragung. Für den Sender war es das schwächste Barcelona-Rennen der vergangenen fünf Jahre und die zweite Quoten-Verschlechterung in Folge.

Immerhin schaffte der ORF nach zwei Grands Prix im mittleren 400.000er-Berich jetzt wieder den Sprung über die Halbe-Million-Marke wie zu Beginn der Saison 2026. Der Marktanteil von 46 Prozent lag außerdem im erwartbaren Bereich.

RTL war am Wochenende in Barcelona nur zeitweise involviert: Der Free-TV-Sender übertrug lediglich das Qualifying live und strahlte den Grand Prix nicht aus. Zum Qualifying-Abschneiden von RTL liegen bislang keine Zahlen vor.

Wer das nächste Rennen in Spielberg überträgt

In Deutschland ist Sky als exklusiver Formel-1-Fernsehpartner bei der Übertragung des Grand Prix von Österreich gesetzt. Sky zeigt alle Einheiten live. Ob RTL das Qualifying oder das Qualifying und das Rennen im Free-TV ausstrahlt, ist bisher nicht bekannt. In Österreich wechselt die Übertragung zu ServusTV, in der Schweiz ist wie immer der SRF live dabei.