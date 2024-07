TV-Quoten Belgien 2024: Schwache Zahlen für den Klassiker in Spa

Die Formel 1 hat sich beim Belgien-Grand-Prix 2024 in Spa-Francorchamps mit schwachen TV-Zahlen in die Sommerpause verabschiedet. (Hier unsere Quoten-Übersicht zur aktuellen Rennsaison abrufen!)

In Deutschland erzielte Pay-TV-Sender Sky mit einem Fernseh-Publikum von 489.000 sein viertschwächstes Ergebnis in diesem Jahr nach dem Auftaktrennen in Bahrain (431.000) sowie den beiden Frühmorgen-Rennen in Australien (338.000) und Japan (343.000). Der aktuelle Wert liegt auch deutlich unter dem bisherigen Sky-Saisonschnitt von rund 548.000 pro Grand Prix.

Für das Formel-1-Rennen in Belgien ist Sky mit seiner Übertragung praktisch auf das Niveau von 2021 zurückgefallen. Damals hatten 457.000 den Grand Prix live beim deutschen Bezahlsender verfolgt. Danach hatte Sky mit 750.000 (2022) und 720.000 (2023) deutlich bessere Ergebnisse erzielt.

Einbußen im Vergleich zu den Vorjahren gab es auch beim Marktanteil: Von 6,7 beziehungsweise 6,1 Prozent in den Jahren 2022 und 2023 ging es runter auf 4,0 Prozent beim diesjährigen Rennen. (Mehr dazu in unserer Quoten-Übersicht zur Formel-1-Saison 2024!)

RTL-Zahlen liegen genau im Durchschnitt

An den schwachen Sky-Zahlen hatte sicherlich die innerdeutsche Konkurrenz ihren Anteil: RTL übertrug in Belgien zum dritten Mal in diesem Jahr nach Bahrain und Ungarn ein Formel-1-Rennen live im Free-TV. Dabei kam der Sender auf ein Fernseh-Publikum von 1,83 Millionen. Das ist etwas mehr als in der Woche zuvor in Ungarn (1,77 Millionen) und etwas weniger als beim Auftakt in Bahrain (1,9 Millionen).

Der Marktanteil lag mit 12,4 Prozent indes unter den bisher erzielten Werten in der Saison 2024: Für Ungarn hatte RTL 15,3 Prozent erzielt, für Bahrain waren es 14,8 Prozent gewesen.

Sowohl Sky als auch RTL dürften unter den parallel ausgestrahlten Olympischen Spielen gelitten haben, die die Quoten-Landschaft am Wochenende dominierten. Oder in den Worten der Sender: "Olympia macht sich bemerkbar", meint ein Sky-Sprecher. Und RTL sah seine Berichterstattung vom Wochenende nur "im Olympia-Umfeld".

ServusTV in Österreich mit guten Zahlen

In Österreich präsentierte sich ServusTV zwar weniger stark als bei den vorangegangenen Rennen in Spielberg und in Montreal, lag mit seiner Live-Übertragung zum Belgien-Grand-Prix mit 553.000 Zuschauern aber deutlich über seinem bisherigen Saisonschnitt von rund 478.000 pro Grand Prix. Das ergab einen Marktanteil von 40,6 Prozent, was fast genau dem aktuellen Durchschnittswert entspricht.

Im Vergleich zu den Vorjahren ist jedoch auch bei ServusTV ein Minus erkennbar: 2022 hatten 680.000 den Belgien-Grand-Prix beim österreichischen Sender verfolgt, 2023 waren es noch 569.000 gewesen, jeweils bei knapp höherem Marktanteil. (Details in unserer Quoten-Übersicht abrufen!)

Welche Sender nach der Sommerpause am Start sind

Beim Niederlande-Grand-Prix 2024 im Anschluss an die Formel-1-Sommerpause sind in Deutschland wieder Sky und RTL parallel am Start. In Österreich ist erneut ServusTV an der Reihe, ehe der ORF beim nachfolgenden Italien-Grand-Prix übernimmt und dann der normale Wechsel wieder einsetzt.