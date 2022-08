TV-Quoten Budapest 2022: Gemischte Ergebnisse für Sky und ORF

Audio-Player laden

Die Formel-1-Sender in Deutschland und Österreich haben beim Ungarn-Grand-Prix 2022 auf dem Hungaroring bei Budapest unterschiedliche Quoten-Ergebnisse erzielt: Sky in Deutschland blieb knapp unter dem aktuellen Saisonschnitt, der ORF in Österreich lag knapp darüber. (Hier die aktuelle Saisonübersicht der TV-Sender abrufen!)

In Zahlen ausgedrückt: Beim ORF schalteten zum Rennen am Sonntag bis 744.000 Zuschauer ein, was einem Marktanteil von 54 Prozent entsprach. Durchschnittlich erreicht der ORF in der Formel-1-Saison 2022 721.000 Fans bei 48 Prozent Marktanteil.

Einen Direktvergleich zum Vorjahr gibt es nicht: 2021 hatte ServusTV das Rennen in Ungarn übertragen und dabei 617.000 Zuseher angesprochen. Marktanteil: 38 Prozent. Hier schneidet der ORF 2022 also besser ab.

Sky in Deutschland kam für Ungarn 2022 auf ein Publikum von 788.000 und blieb damit unter dem diesjährigen Schnitt von 804.000 Zuschauern pro Grand Prix. Der Marktanteil für die Formel-1-Sendung fiel mit 6,6 Prozent allerdings solide aus.

Bezieht man das eigene Streaming-Angebot in die Gesamtbetrachtung ein, landet Sky mit zusätzlichen 212.000 Fans bei einem Gesamtpublikum von einer Million. 2021 war Sky nur mit seiner TV-Berichterstattung auf 628.000 Zuschauern und einen Marktanteil von 4,6 Prozent gekommen.

Im Qualifying am Samstag hatten Sky und ORF jeweils mehr als 300.000 Zuschauer erreicht, Sky allerdings nur in der Kombination aus klassischem Fernsehen und Streams.

Beim ersten Rennen nach der Formel-1-Sommerpause, dem Belgien-Grand-Prix 2022 in Spa-Francorchamps, ist neben Sky in Deutschland wieder ServusTV in Österreich als übertragender Sender aktiv. Der ORF ist beim darauffolgenden Rennen in Zandvoort in den Niederlanden wieder dabei, genau wie dann zusätzlich Free-TV-Sender RTL in Deutschland.

