TV-Quoten Budapest: Welche TV-Sender die meisten Zuschauer erreichten

Der Grand Prix von Ungarn hat der Formel 1 im deutschsprachigen Fernsehen erneut ordentliche Einschaltquoten beschert. Ein Blick auf die Zahlen zeigt: Während Sky sein bisheriges Saisonniveau bestätigte, erreichte der ORF überdurchschnittlich viele Zuschauer.

Beim Rennen am Sonntag kam Sky auf 562.000 Fernsehzuschauer sowie weitere 135.000 Abrufe im Streaming. Mit der TV-Reichweite lag der Pay-TV-Sender praktisch exakt auf seinem aktuellen Saisonschnitt von 561.500 Zuschauern. Der Marktanteil betrug 5,4 Prozent.

Das Qualifying am Samstag erreichte 230.000 Fernsehzuschauer und 68.000 Streaming-Nutzer bei einem Marktanteil von 2,7 Prozent.

Im Vergleich zu den vergangenen Ungarn-Grands-Prix bewegt sich Sky damit im gewohnten Bereich. Das Ergebnis lag leicht über dem Vorjahreswert von 2024, blieb aber hinter den besonders starken Reichweiten einiger anderer Ausgaben der vergangenen fünf Jahre zurück. 2025 hatten zum Beispiel 703.000 Zuschauer eingeschaltet, 2023 sogar 855.000.

Free-TV-Sender RTL zeigte in Deutschland ausschließlich das Qualifying. Die Live-Übertragung verfolgten 519.000 Zuschauer. Das entsprach einem Marktanteil von 6,1 Prozent beim Gesamtpublikum sowie 6,2 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen und 7,7 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen.

Zuschauer-Plus beim ORF in Österreich

In Österreich fiel das Interesse nochmals größer aus. Der öffentlich-rechtliche ORF erreichte beim Rennen 632.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 47 Prozent. Damit lag die Übertragung deutlich über dem bisherigen Saisonschnitt von 559.300 Zuschauern. Bereits das Qualifying hatte mit 285.000 Zuschauern und einem Marktanteil von 33 Prozent überzeugt.

Auch im historischen Vergleich ordnet sich das Ergebnis weit vorne ein. Der ORF übertraf seinen eigenen Ungarn-Wert aus dem Jahr 2024 klar und bewegte sich auch im Vergleich mit den ServusTV-Übertragungen der vergangenen Jahre auf einem hohen Niveau. Lediglich einzelne Ausgaben der vergangenen Jahre erzielten noch höhere Reichweiten, darunter 2022 mit 744.000 Zuschauern.

Wer das nächste Formel-1-Rennen in Zandvoort überträgt

Beim ersten Grand Prix nach der Formel-1-Sommerpause in Zandvoort berichtet Pay-TV-Sender Sky wie gewohnt live von allen Einheiten. Free-TV-Sender RTL zeigt das Qualifying und das Rennen ebenfalls live. In Österreich sind sämtliche Einheiten bei ServusTV zu sehen, in der Schweiz laufen Qualifying, Sprint und Grand Prix live bei SRF.