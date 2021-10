TV-Quoten Istanbul 2021: Sky und ServusTV legen zu

Der Oktober beginnt gut für die Formel-1-Sender Sky in Deutschland und ServusTV in Österreich: Beide Berichterstatter haben beim Rennen in Istanbul Zuschauer gewonnen und auch im Vergleich zum Vorjahr zugelegt. Hier die aktuelle Quoten-Übersicht zur Saison 2021 abrufen!

Erneut konkurrenzlos in Deutschland hat Sky beim Grand Prix am Sonntag rund 720.000 Zuschauer erreicht. Das entspricht einem Marktanteil von 12,9 Prozent - und Letzteres ist eine deutliche neue Saisonbestleistung. Der bisherige Spitzenwert von je 7,3 Prozent war zuvor in Zandvoort und in Sotschi erreicht worden.

2020 hatte Sky beim Türkei-Rennen mit 410.000 Zuschauern und einem Marktanteil von 2,9 Prozent weniger gut abgeschnitten. Die aktuellen Zuseher-Zahlen hingegen bewegen sich knapp in der oberen Hälfte der bisherigen Werte. Der Saisonrekord steht weiterhin bei 1,12 Millionen Zuschauern, erzielt beim Auftaktrennen in Bahrain. Zuletzt in Sotschi war Sky auf 510.000 Zuschauer gekommen.

ServusTV legt zu, auch im ORF-Vergleich

In Österreich hat erstmals und ausschließlich ServusTV den Türkei-Grand-Prix gezeigt. Das Publikum: 563.000 Zuschauer. Das liegt knapp in der unteren Hälfte der bisherigen Saisonergebnisse und deutlich unter der Bestleistung, die mit 743.000 Zuschauern beim Rennen in Portimao erreicht worden war. In Zandvoort hatten 483.000 Zuschauer eingeschaltet.

Mit einem Marktanteil von 42 Prozent hat ServusTV in Istanbul hingegen einen guten Wert erzielt. Nur bei den Rennen in den Niederlanden (45), in der Steiermark (43) und in Frankreich (ebenfalls 42) hatte der Sender noch besser gepunktet.

2020 hatte ORF vom Türkei-Rennen der Formel 1 berichtet, bei damals 524.000 Zuschauern und mit 37 Prozent Marktanteil.

Beim nun folgenden Grand Prix der USA in Austin kehrt turnusgemäß wieder ORF in die Formel-1-Berichterstattung zurück und ServusTV pausiert. Für Deutschland bleibt es bei Sky: RTL überträgt erst wieder beim vorletzten Grand Prix in Saudi-Arabien.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.