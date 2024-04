TV-Quoten Japan 2024: Sky stoppt den Zahlen-Sinkflug

Formel-1-Sender Sky hat beim Japan-Grand-Prix 2024 in Suzuka das erste Erfolgserlebnis in der Saison 2024 erzielt und den bisherigen Quoten-Sinkflug gestoppt: Erstmals in diesem Jahr schalteten bei einem Rennen mehr Zuschauer ein als im Vorjahr beim gleichen Grand Prix. (Zur Quoten-Übersicht der Formel-1-Saison 2024!)

Mit seiner TV-Übertragung zum vierten Saisonrennen erreichte Sky ein Publikum von 343.000 und strich damit ein Plus von 64.000 Zuschauern ein im Vergleich zu 2023, als nur 279.000 den Japan-Grand-Prix beim deutschen Pay-TV-Sender verfolgt hatten.

Aber: 2023 war Japan das 16. unter 22 Saisonrennen und Red-Bull-Fahrer Max Verstappen stand praktisch schon als Weltmeister fest. Selbst Sergio Perez auf WM-Rang zwei hatte zu diesem Zeitpunkt bereits einen Vorsprung von 33 Punkten auf Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton auf P3. Sprich: Die sportliche Ausgangslage dürfte damals zu schwachen Werten beigetragen haben.

Das galt jedoch in ähnlicher Form auch für den Japan-Grand-Prix 2022, bei dem Verstappen vorzeitig die WM-Titelverteidigung sicherstellte. Und damals sahen bei Sky immerhin 399.000 Fans live zu.

2024 fand das Rennen ganz ohne fortgeschrittenen Titelkampf erstmals im Frühjahr statt und folgte direkt auf einen eher unerwarteten Ferrari-Doppelsieg direkt vorher in Australien mit Ausfall von Verstappen und vor dem Hintergrund der ersten großen technischen Update-Pakete in diesem Jahr.

Das bescherte Sky neben guten Quoten auch einen guten Marktanteil von 8,0 Prozent, der über den Vorjahreswerten von 2023 (7,1) und 2022 (7,4 Prozent) liegt.

Mit weiteren 101.000 Streaming-Zuschauern kam Sky bei seiner Live-Berichterstattung zum Japan-Grand-Prix 2024 auf ein Gesamtpublikum von 444.000 Personen.

Bei den vorherigen Formel-1-Rennen 2024 war Sky mit seinen TV-Übertragungen jeweils deutlich unter dem Vorjahresniveau geblieben, beim Auftaktrennen in Bahrain sogar um 460.000 Zuschauer. (Zur Quoten-Übersicht der Formel-1-Saison 2024!)

Zuletzt hatte Sky beim Ungarn-Grand-Prix 2023 eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr hingelegt, seither stets negative Ergebnisse eingefahren.

Schwache Quoten für die Formel 1 in Österreich

In Österreich setzt sich derweil der Quoten-Sinkflug weiter fort: Nach 414.000 beim Japan-Rennen 2022 bei ServusTV und 336.000 im Vorjahr beim ORF legte der ORF nun mit 302.000 Zuschauern nach.

Der Marktanteil lag mit 55 Prozent wiederum im erwartbaren Rahmen und in der Mitte der Vorjahreswerte 48,8 Prozent (2022) und 60 Prozent (2023).

Keine Vorjahreswerte beim folgenden Grand Prix in China

Der Vergleich zu den Vorjahren spielt beim nun folgenden China-Grand-Prix in Schanghai am 21. April 2024 indes keine Rolle: Das Rennen steht erstmals seit 2019 wieder im Formel-1-Kalender, nachdem es jahrelang als Folge der Corona-Pandemie abgesagt worden war.

In Deutschland berichtet wie gewohnt Sky live und exklusiv vom gesamten Wochenende. RTL zeigt via RTL+ nur den China-Samstag live, aber nicht den Sonntag. In Österreich wechselt die Übertragung der Rennveranstaltung wieder zurück zu ServusTV, womit der ORF erst beim übernächsten Rennen in Miami wieder am Start ist.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.