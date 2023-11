TV-Quoten Las Vegas 2023: Das neue Stadtrennen zieht nur bedingt

Für Formel-1-Eigentümer Liberty Media ist der neue Grand Prix in Las Vegas eines der wichtigsten Projekte der vergangenen Jahre. Doch im deutschsprachigen Raum war die erste Ausgabe des Rennens in der Saison 2023 kein Quotenrenner. (Hier unsere Quotenübersicht zur Formel-1-Saison 2023 abrufen!)

In Österreich verzeichnete ServusTV bei seiner Live-Übertragung so wenige TV-Zuschauer wie nie in der aktuellen Rennsaison: Nur 348.000 verfolgten den Grand Prix beim Red-Bull-Sender.

Das ist ein gutes Stück entfernt vom bisher schlechtesten Wert von ServusTV in diesem Jahr: Den Monaco-Grand-Prix hatten 452.000 Zuseher verfolgt.

Allerdings dürfte die frühe Startzeit in Las Vegas um 7 Uhr (MEZ) dazu beigetragen haben, dass die Formel 1 in Österreich nur ein kleines Publikum fand. Dafür aber fiel der Marktanteil mit 59,4 Prozent sehr gut aus, besser noch als beim Australien-Grand-Prix (58,3 Prozent), der bisherigen 2023er-Bestmarke.

Kleines TV-Publikum auch bei Sky in Deutschland

In Deutschland kam Sky laut Branchenmonitor DWDL auf durchschnittlich 300.000 TV-Zuschauer bei seiner Live-Sendung zum Las-Vegas-Grand-Prix. Das ist das zweitschlechteste Ergebnis nach dem Japan-Grand-Prix mit 279.000 Zusehern.

Aber auch Sky punktete zu früher Stunde am Sonntagmorgen mit einem guten Marktanteil von 19 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen.

Die Streaming-Angaben von Sky zum Formel-1-Rennen in Las Vegas liegen bislang noch nicht vor und werden alsbald an dieser Stelle nachgetragen.

Und so geht es weiter ...

Beim Saisonfinale 2023 in Abu Dhabi am 26. November ist in Deutschland erneut Sky als TV-Partner der Formel 1 gesetzt. In Österreich wird der Grand Prix vom ORF übertragen. ServusTV hat seine Saison bereits mit dem Rennen in Las Vegas beendet.

Wie es 2024 weitergeht? Das ist klar in Deutschland, denn Sky bleibt weiterhin exklusiver Formel-1-Sender. In Österreich läuft die aktuelle Vereinbarung aus, aber ServusTV hat bereits 2022 einen Anschlussvertrag bis Ende 2026 unterschrieben. Vermutlich bleibt auch der ORF als Sublizenznehmer dabei.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.