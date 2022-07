TV-Quoten Le Castellet 2022: ServusTV und Sky legen zu

Audio-Player laden

Jeweils ein Plus im Vergleich zum Vorjahr: ServusTV in Österreich und Sky in Deutschland haben als Fernsehpartner der Formel 1 beim Frankreich-Grand-Prix 2022 in Le Castellet positive Ergebnisse erzielt. (Überblick: Die TV-Quoten 2022 bei allen bisherigen Rennen!)

Bei ServusTV verfolgten am Wochenende rund 587.000 Zuschauer in Österreich das zwölfte Saisonrennen der Formel 1 live. Damit erreichte der Sender von Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz einen Marktanteil von 49 Prozent in Österreich.

Für ServusTV bedeutet das zwar das drittschlechteste Abschneiden in diesem Jahr nach dem Aserbaidschan-Grand-Prix in Baku mit 468.000 Zusehern und dem Österreich-Grand-Prix in Spielberg mit 183.000 TV-Fans (bei Spielberg allerdings ausnahmsweise im direkten Duell gegen den öffentlich-rechtlichen ORF).

Im Vergleich zur Vorsaison gelang ServusTV für Le Castellet aber ein Plus um knapp 64.000 Zuschauern. Bei Sky in Deutschland fällt die Bilanz ebenfalls positiv aus: Mit 835.000 vor dem Fernseher vergrößerte der Sender sein Publikum für den Frankreich-Grand-Prix um 83.000 im Vergleich zu 2021, und das bei einem Marktanteil von 6,2 Prozent.

Inklusive seiner Streaming-Angebote kam Sky beim Formel-1-Rennen in Le Castellet sogar über die Millionenmarke hinaus: 300.000 weitere Zuschauer kommen dazu, was ein Sky-Gesamtpublikum von 1,135 Millionen ergibt. Das reine TV-Publikum ist das viertgrößte für Sky in der laufenden Rennsaison nach Dschidda, Monaco und Sachir.

Beim nächsten Rennen, dem Ungarn-Grand-Prix 2022 auf dem Hungaroring bei Budapest, ist in Deutschland erneut nur Sky als TV-Partner der Formel 1 aktiv. RTL steigt erst wieder beim zweiten Lauf nach der Sommerpause in Zandvoort zu. In Österreich übernimmt der ORF für Budapest. ServusTV ist zum Rennen in Spa-Francorchamps wieder dabei.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.