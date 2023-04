TV-Quoten Melbourne 2023: Rekord-Marktanteile für Sky und ServusTV

Audio-Player laden

Das dritte Rennen der Formel-1-Saison 2023 hat den übertragenden TV-Sendern in Deutschland und Österreich gute Ergebnisse eingebracht. Zwar blieb der Australien-Grand-Prix in Melbourne wohl aufgrund der in Europa frühen Startzeit von 7 Uhr hinter den Durchschnittszahlen zurück, der Marktanteil aber fiel bei Sky in Deutschland und bei ServusTV in Österreich umso größer aus. (Alle Zahlen hier in unserer Quoten-Übersicht abrufen!)

In Deutschland erreichte Sky mit seiner Live-Sendung zum Formel-1-Rennen in Australien 443.000 Zuschauer. Weitere 146.000 Fans verfolgten Sky über dessen Streaming-Angebot, was ein Gesamtpublikum von 589.000 Zusehern ergibt.

Die reine TV-Berichterstattung bedeutete bei Sky einen Marktanteil von 8,4 Prozent, wobei in der Zielgruppe für Personen zwischen 14 und 49 Jahren sogar 23 Prozent erzielt wurden. Laut Branchendienst 'DWDL' hat Sky niemals zuvor einen so hohen Marktanteil eingefahren.

Im Vorjahresvergleich aber ergibt sich für Sky ein Minus: 2022 hatten bei dann 506.000 Zuschauern rund 63.000 Fans mehr den Australien-Grand-Prix auf dem deutschen Pay-TV-Sender verfolgt. Der Marktanteil lag damals bei 11,1 Prozent und damit ebenfalls über den aktuellen Werten.

ServusTV schlägt ORF im Melbourne-Vorjahresvergleich

In Österreich kam ServusTV mit seiner Melbourne-Übertragung auf seinen bisher größten Marktanteil beim Formel-1-Programm: 58,3 Prozent. Damit übertraf der Sender seine vorherige Bestmarke aus Baku 2022 um 8,6 Prozent. Mehr dazu in unserer Quoten-Übersicht!

Insgesamt verfolgten 457.000 Zuschauer den Grand Prix auf ServusTV. Das sind mehr Fans als 2022 beim gleichen Rennen, das in Österreich der ORF übertragen hatte, bei einem Publikum von damals 433.000 Zusehern. Allerdings hatte der ORF im vergangenen Jahr mit 65 Prozent den höheren Marktanteil erreicht.

Sky und ServusTV unterdurchschnittlich, Sport1 legt zu

Wahrscheinlich aufgrund der frühen Startzeit lagen die Quoten für Australien unterhalb des bisherigen Saisonschnitts 2023. Für Bahrain und Saudi-Arabien kam Sky auf einen Schnitt von 823.000 Zuschauern, ServusTV und ORF haben bei jeweils einer Rennübertragung 719.000 beziehungsweise 643.000 Fans für ihre Programme begeistert.

Gute Zahlen kann indes vor allem Sport1 vermelden, das am Sonntagabend Höhepunkte und Analysen präsentierte. Ab 20 Uhr verfolgten im Schnitt 110.000 Zuseher die Sendung, bis zu 200.000 Fans waren in der Spitze mit dabei - nach nur 40.000 im Anschluss an den Saudi-Arabien-Grand-Prix. Der Marktanteil für Sport1 lag für Australien bei 0,4 Prozent und bei 0,7 Prozent für die Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen.

Beim nun folgenden Formel-1-Rennen in Aserbaidschan am 30. April 2023 zeigt in Österreich wieder ORF das Renngeschehen live. In Deutschland ist wie immer Sky exklusiver Berichterstatter, Sport1 bringt erneut seine Höhepunkt-Sendung an den Start. ServusTV steigt nach zwei Rennen Pause zum Emilia-Romagna-Grand-Prix in Imola wieder in die Formel-1-Übertragungen ein.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.