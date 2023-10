TV-Quoten Mexiko 2023: Stabile Werte für ORF-Übertragung

Fahrer von drei Teams standen nach dem Mexiko-Grand-Prix 2023 in Mexiko-Stadt auf dem Treppchen. Aber hat sich das auch in den Quoten bei den übertragenden TV-Sendern in Deutschland und in Österreich bemerkbar gemacht? (Hier die aktuelle Quotenübersicht zur Formel-1-Saison 2023 abrufen!)

Zumindest in Österreich waren die Zahlen ordentlich: 667.000 Fans verfolgten das Rennen im ORF und ließen den Mexiko-Grand-Prix nur um 62.000 hinter dem bisherigen Saisonhöhepunkt zurück, dem ORF-Heimrennen in Spielberg mit 729.000 TV-Zuschauern.

Vom Marktanteil, den der ORF mit dem Österreich-Rennen erzielt hatte, war der Sender mit Mexiko aber weit entfernt: 22 Prozent werden als Wert für die aktuelle Übertragung angegeben, was vor allem der späten Startzeit von 21 Uhr (MEZ) geschuldet sein dürfte. Das Nachmittagsprogramm beim Österreich-Grand-Prix war im Sommer mit einem Marktanteil von 54 Prozent deutlich besser ausgefallen.

Im Direktvergleich zu ServusTV punktete der ORF mit seiner Berichterstattung: 2021 und 2022 hatte der österreichische Privatsender die Formel-1-Rennen in Mexiko gezeigt und damit 660.000 und 652.000 Fans begeistert. Hier lag der ORF mit seiner Übertragung 2023 knapp darüber.

Weniger TV-Zuschauer als in den Vorjahren bei Sky

Ein Minus gibt es dagegen in Deutschland: 2021 hatten 700.000 und 2022 noch 578.000 Zuseher die Mexiko-Grands-Prix beim Bezahlsender Sky angeschaut. Für das diesjährige Rennen vermeldet der Branchendienst DWDL aber nur ein durchschnittliches Publikum von 440.000, was einem deutlichen Rückgang entspricht.

Solide fiel der Marktanteil von Sky in der Zielgruppe der 14- 49-Jährigen aus: fünf Prozent. Zum Vergleich: Die Übertragung der Football-Spiele aus der US-amerikanischen Profiliga NFL kamen bei RTL auf einen Marktanteil von 6,7 Prozent.

Schon am Wochenende geht die Formel 1 erneut auf die Rennstrecke, dann in Brasilien zum drittletzten Wochenende des Jahres. In Deutschland ist Sky als exklusiver Berichterstatter gesetzt, in Österreich wechselt die Berichterstattung wieder zu ServusTV. Der ORF ist erst wieder beim Finale in Abu Dhabi als TV-Partner der Formel 1 am Start.

