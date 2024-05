TV-Quoten Miami 2024: ORF übertrifft Sky zum zweiten Mal

Den ersten Formel-1-Sieg von McLaren-Fahrer Lando Norris haben in Deutschland und in Österreich jeweils knapp mehr als eine halbe Million Menschen live im Fernsehen gesehen. Das geht aus den TV-Zahlen von Sky und ORF zum Miami-Grand-Prix 2024 hervor. (Hier unsere Quotenübersicht abrufen!)

Bei Pay-TV-Sender Sky in Deutschland schalteten am Sonntagabend um 22 Uhr (MESZ) rund 528.000 Fans zur Live-Übertragung ein, was das Rennen zur aktuellen Nummer drei von Sky nach China (603.000) und Saudi-Arabien (579.000) macht. Inklusive Streaming vereinte Sky ein Gesamtpublikum von 643.000 auf sein Angebot.

Die Tendenz für Miami bleibt damit rückläufig: Die Premiere des Grand Prix 2022 hatten 803.000 bei Sky im Live-TV verfolgt, das Rennen im Vorjahr noch 595.000 Zuschauer.

Der diesjährige Grand Prix kam auf einen Marktanteil von 3,0 Prozent, den bisher schwächsten in der Formel-1-Saison 2024 für Sky vor Saudi-Arabien (3,3) und Bahrain (3,4 Prozent).

Rückläufige Tendenz auch beim ORF in Österreich

Beim ORF in Österreich fiel der Marktanteil mit 34 Prozent durchschnittlich aus. Mit 585.000 Zuschauern bewegte sich der ORF bei seiner Live-Übertragung genau zwischen den beiden bisherigen Sendungen zu Saudi-Arabien (652.000) und Japan (302.000) und deutlich unter dem Vorjahresniveau von 682.000 Zusehenden beim Miami-Grand-Prix.

Im nationalen Vergleich zu ServusTV aber steht der ORF selbst mit 585.000 noch vorne: Die bisherige Bestleistung von ServusTV in der Saison 2024 datiert vom Auftakt in Bahrain mit 445.000 Zuschauern. Und im Direktvergleich zu Sky in Deutschland schneidet der ORF in Österreich zum zweiten Mal in diesem Jahr besser ab. (Hier unsere Quoten-Übersicht zur Saison 2024 abrufen!)

Bessere Zahlen für das Sprintrennen am Samstag

Eine solide Steigerung legten beide Sender beim Sprintrennen am Samstag hin. Nach 142.000 beim Sprint in Schanghai am frühen Morgen kam Sky für Miami am späten Abend auf 185.000 Zusehende und einen Marktanteil von 1,5 Prozent. Inklusive Streaming wurde ein Gesamtpublikum von 241.000 erreicht.

Beim ORF verfolgten wiederum mehr Fans bereits das Sprintrennen im TV, nämlich 234.000. Das brachte dem ORF einen Marktanteil von 22 Prozent ein. ServusTV hatte beim China-Sprint 55.000 Zuschauer für sein Live-Programm begeistert.

Und so geht es weiter

Beim anstehenden Europa-Auftakt in Imola am 19. Mai 2024 ist in Deutschland wie üblich Sky der exklusive Live-Berichterstatter. RTL zeigt lediglich Samstagsinhalte und bietet am Sonntag keine Übertragung an. In Österreich übernimmt wieder ServusTV, der ORF kehrt dann beim Monaco-Grand-Prix in die Formel 1 zurück.

