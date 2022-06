TV-Quoten Montreal 2022: Formel 1 punktet vor allem beim jungen Publikum

Audio-Player laden

Trotz starker TV-Konkurrenz lieferte der Große Preis von Kanada recht ansprechende Quoten ab. 840.000 Zuschauer waren bei Sky dabei, als Max Verstappen den Sieg holte und seine Führung in der Weltmeisterschaft weiter ausbaute.

Der Sendeplatz am Sonntagabend ist meist stark umkämpft und hat vor allem durch den Tatort traditionell starke Konkurrenz. Daher konnte der PayTV-Sender mit gerade einmal 3,1 Prozent Markanteil auch den geringsten Wert des gesamten Jahres holen - das gilt allerdings nur für das Gesamtpublikum.

In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lief es deutlich besser, wo man gute 7,8 Prozent Marktanteil einfahren konnte. Weil mehr als eine halbe Million Zuschauer einschalteten, gehörte das Formel-1-Rennen in dieser Gruppe zu den zehn meistgesehenen Sendungen des Tages.

Zusammen mit den 280.000 Zuschauern der Zusatzangeboten Sky Go und Wow kommt der Sender auf 1,12 Millionen Fans vor den diversen Bildschirmen.

Den letzten Vergleich gab es vor drei Jahren, als das Formel-1-Rennen von Montreal zuletzt ausgetragen wurde: Damals waren 460.000 Fans bei Sky dabei (1,7 Prozent Marktanteil). Weitere 4,08 Millionen verfolgten den Grand Prix im FreeTV bei RTL.

Das Qualifying am Samstag hatten in diesem Jahr 258.000 Fans (1,5 Prozent Markanteil) verfolgt, dazu kamen 95.000 über die Zusatzangebote. In der Zielgruppe lag der Marktanteil bei 4,3 Prozent.

In Österreich holte der ORF 776.000 Fans vor die Bildschirme, was nach Monaco dem zweitbesten Wert in dieser Saison entsprach. Traditionell schauen aber bei Abendrennen auch mehr Leute zu als am Nachmittag.

Weil das TV-Publikum aber generell verstärkter vor den Bildschirmen anwesend ist, wirkt sich das auch auf den Marktanteil aus: Der fällt mit 31 Prozent vergleichsweise niedrig aus und ist der geringste Saisonwert für den ORF. ServusTV hatte allerdings in Dschidda und Miami zweimal noch niedrigere Anteile geholt.

Beim kommenden Rennen in Silverstone ist turnusmäßig wieder ServusTV mit der Übertragung an der Reihe.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.